Rosewater confirma 2 novas mecânicas para Magic em Ikoria: Terra de Colossos

Duas novas mecânicas estão chegando a Ikoria: Terra de Colossos, de acordo com o designer de Magic: The Gathering, Mark Rosewater.

A próxima coleção, Ikoria: Terra de Colossos, será lançada em 24 de abril e terá duas novas mecânicas. A primeira se chama Mutate e faz parte de Unsanctioned, encontrado na carta Surgeon General Commander. Os detalhes de Mutate são escassos no momento e a segunda mecânica ainda é um mistério, ao menos até 2 de abril, quando os spoilers oficiais de Ikoria começam a sair.

Mas algo indicava que a segunda mecânica envolveria marcadores de palavras-chave, como na carta do Mystery Booster Recycla-bird. Levando em conta a página da WPN sobre a distribuição de Ikoria: Terra de Colossos, cada pacote do pré-lançamento teria um conjunto de marcadores de palavras-chave. As palavras-chave podem ser qualquer coisa desde Voar até Atropelar, passando por Iniciativa e Ímpeto. Se a morte de uma criatura ativar os marcadores de palavra-chave, pode contar com o arquétipo de sacrifício dominando o meta do Padrão mais uma vez.

Também foi dito que a nova coleção de Ikoria contém mais duas mecânicas, uma grande e uma menor.

“Como desenvolvedor de Arena, sempre contei quatro coisas que eram importantes pra nós. Uma delas, porém, é bem pequena nessa coleção”, um membro da equipe da Wizards of the Coast disse no Reddit.

Uma das outras mecânicas pode ser um ajuste a Monstruosidade, mais ou menos como os Adeptos criados em Aliança em Ravnica. Mas até que as revelações de Ikoria: Terra de Colossos comecem a sair, em 2 de abril, só resta aos fãs de Magic especular e criar teorias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de março.