Há quanto tempo Magic: The Gathering foi criado?

Magic: The Gathering é um dos jogos de cartas colecionáveis mais populares do mercado e tem algumas das mecânicas mais complexas e empolgantes do gênero. Você pode personalizar seus decks como quiser e desafiar os amigos para duelos em vários modos de jogo.

Centenas de novas cartas são lançadas por ano, o que significa que, se fizer uma pausa e voltar, você pode encontrar uma avalanche de novas mecânicas e conceitos. É uma estrutura interessante que renova o jogo constantemente, o que é importante, porque Magic já tem quase 30 anos.

O matemático e designer de jogos Richard Garfield criou Magic: The Gathering em 1993, o que significa que o jogo tem, hoje, 28 anos. Garfield originalmente abordou a Wizards of the Coast, que publica Magic até hoje, para o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro chamado RoboRally. A Wizards of the Coast não conseguiu produzir o jogo na época devido a restrições orçamentárias, mas comentou com Garfield sobre sua vontade de criar um jogo que exigisse poucos equipamentos e que pudesse ser levado para convenções.

Garfield já tinha uma lista de ideias para jogos que tinha criado nos anos 1980 e usou essas ideias para criar o que acabou se tornando Magic: The Gathering. Magic foi lançado oficialmente em 1993 e Garfield foi contratado como designer de jogo em tempo integral pela Wizards of the Coast em 1994.

Desde seu lançamento original, saíram mais 21 coleções “básicas” de cartas de Magic e 88 “expansões”, incluindo a mais recente, Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, lançada em julho. Já foram reveladas mais duas expansões que serão lançadas neste ano e Magic não parece nem perto de parar.

Quando for jogar Magic: The Gathering com um amigo, lembre-se de que está aproveitando um jogo com quase 30 anos de história.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 12 de julho.