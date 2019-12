Como se inscrever para uma jogar o beta de Magic Legends

Salve o multiverso e inscreva-se no beta de Magic Legends agora.

A Wizards of the Coast e a Cryptic Studios lançaram um trailer do novo jogo de MMORPG de ação, Magic Legends, ontem à noite no The Game Awards. E para aqueles que desejam acesso antecipado ao jogo, o registro ao beta está ocorrendo agora.

Magic: Legends on Twitter 📝 Sign up for Beta for a chance to be the very first to experience Magic: Legends! https://t.co/XXY2RtqIfh

Para se inscrever para o beta, visite o site da Arc Games acesse o “sign up for beta” (Inscreva-se no beta). Os jogadores que não têm uma conta Arc Games precisarão se registrar primeiro. Aqueles que forem selecionados para a versão beta do Magic Legends receberão um e-mail da Arc com um código que fornece acesso ao beta do jogo.

Não há muitos detalhes sobre a versão beta por enquanto, mas os testes para Magic Legends ocorrerão em janeiro. Informações sobre o que os jogadores do beta terão acesso e quantas chaves estão sendo enviadas também devem ser reveladas nas primeiras semanas de janeiro.

Magic Legends é um MMORPG de ação baseado no folclore de Magic The Gathering . O objetivo do jogo é controlar o caos que se espalha pelos planos em combate em tempo real. Você faz isso como um planinauta, escolhendo feitiços de forma estratégica e viajando através de planos para salvar o multiverso.

A Arc Games e Cryptic Studios já criaram jogos como Star Trek Online e Neverwinter, baseado em Dungeons and Dragons. Quando a versão beta do Magic Legends for lançada em janeiro, mais informações sobre a data de lançamento de 2020 e informações de conteúdo deverão ficar disponíveis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 13 de novembro.