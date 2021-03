Arquivo Místico traz 63 feitiços poderosos para sacudir Strixhaven: Escola de Magos no Limitado

O próximo conjunto de Magic: The Gathering, Strixhaven: Escola de Magos, vai sacudir seu formato limitado com a adição do Arquivo Místico, uma coleção de Feitiços e Mágicas Instantâneas que abrangem a história do Magic.

Uma carta do Arquivo Místico será encontrada em boosters de draft e pode ser jogada em Draft e Selado. Os boosters de colecionador terão três cartas do Arquivo Místico.

O Arquivo Místico inclui 18 incomuns, 30 raros e 15 míticos raros. Isso é um total de 63 reimpressões com arte alternativa, incluindo variantes japonesas.

Os cards do Arquivo Místico serão jogáveis ​​no Histórico, mas sete cards estão sendo banidos no primeiro dia no formato digital. Isso deixa 56 cartas entrando no Histórico quando Strixhaven for lançado digitalmente em 13 de abril.

Aqui estão as sete cartas banidas do Histórico.

Abundant Harvest

Contramágica

Ritual Sombrio

Raio

Espadas em Arados

Canal

Tutor Demoníaco

Fora esses cards, o restante será incluído no Histórico e permanecerá legal nos formatos em que já são permitidos. Aqui estão os outros cards do Arquivo Místico que foram revelados.

Incomum

Cultivar

Golpe Desafiador

Coagir

Optar

Choque

Véu de Pele de Serpente

Planejamento Estratégico

Ritos da Vila

Negação Vorticosa

Raro

Espiral de Crescimento

Inquisição de Kozilek

Garra Krosana

Assinar com sangue

Raiva de Urza

Resistir à Tempestade

Mítico Raro

Zênite do Sol Azul

Dia do Julgamento

Desejo da Mente

Distorção Temporal

Strixhaven: Escola de Magos será lançado digitalmente em 15 de abril e um lançamento físico está agendado para 23 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 25 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.