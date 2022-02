Yuumi de Legends of Runeterra contém uma nova palavra-chave, Conectar

Yuumi se juntará oficialmente à lista de campeões de Legends of Runeterra na próxima expansão Uma Jornada Curiosa.

Com lançamento programado para 16 de fevereiro via atualização 3.2, a expansão de LoR Uma Jornada Curiosa conterá a campeã Yuumi e uma nova palavra-chave chamada Conectar. Revelada pela Riot Games durante o segundo dia de spoilers de Uma Jornada Curiosa, Yuumi tem custo três e 2/2 com as regiões Bandópolis e Targon. Ela é uma Fada com a palavra-chave Conectar do LoR, que melhora as estatísticas da unidade à qual ela está conectada, semelhante a um Equipamento em Magic: The Gathering.

Yuumi

Yuumi nível 1

O nível um de Yuumi concede à unidade que ela está conectada +1/+1. Se ela não estiver conectada a uma unidade, ela ganha +1/+1 para si mesma. Yuumi sobe de nível quando ela ou a unidade à qual ela está conectada ataca três ou mais vezes.

Yuumi nível 2

O nível dois de Yuumi tem Escudo de Feitiço e Conectar. Ao subir de nível ou no início de uma rodada, Yuumi nível dois concede a unidade que ela está conectada Escudo de Feitiço e +1/+1. Se Yuumi não estiver conectada, ela concede a si mesma Escudo de Feitiço e +1/+1. E o feitiço de Yuumi é o Projétil Errante de Yuumi, um feitiço de velocidade rápida que causa um de dano a qualquer unidade e concede +1/+0 a um aliado.

Projétil Errante de Yuumi

A palavra-chave Conectar do LoR faz com que o campeão ou unidade seja conectado em um aliado ao entrar no campo de batalha. Dá à unidade conectada as estatísticas e palavras-chave do campeão ou unidade com a palavra-chave Conectar enquanto estiver conectado. Quando esse aliado sai do jogo, Yuumi ou a unidade com conectar é retornada.

Yuumi pode ser especialmente forte em unidades de Targon como Chamabranca Ferido e a nova Fada de Uma Jornada Curiosa, Bibliotecária Assistente. Ela tem sinergia com o campeão de Targon Pantheon e tem sinergia via Retorno com a campeã de Ionia Ahri.

Os jogadores podem testar Yuumi e sua palavra-chave Conectar quando Uma Jornada Curiosa for lançada em 16 de fevereiro.

Todas as imagens via Riot Games.