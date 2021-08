Xerath se junta a Além do Bandobosque de Legends of Runeterra em Shurima

A temporada de revelação de Legends of Runeterra: Além do Bandobosque entrou em seu penúltimo dia. E hoje no Twitter e em colaboração com Mobalytics, a Riot revelou Xerath, o quarto campeão Ascendente.

Além das interações com o Disco Solar, o mais novo campeão de Shurima faz você destruir Monumentos aliados para exercer seu poder.

Xerath é um campeão de quatro de mana com 3/3 e uma habilidade que causa um de dano ao inimigo mais fraco sempre que um Monumento aliado é destruído. O Xerath sobe de nível depois que você destrói quatro Monumentos aliados ao longo do jogo.

Quando Xerath atinge seu segundo nível, ele aumenta sua habilidade de causar danos para três sempre que um Monumento aliado é destruído. Como Xerath é um campeão ascendente, ele tem o benefício potencial de alcançar um terceiro nível restaurando o Disco Solar.

Imagem via Riot Games

Se você ascender Xerath ao seu terceiro e último nível, suas estatísticas tornam-se 5/9 e ele altera seu efeito para ter um gatilho durante o início da rodada, causando cinco de dano ao inimigo mais fraco e seu Nexus. Além dessa poderosa salva de dano, se um inimigo for ser abatido, Xerath o obliterará.

Além da revelação de Xerath, várias outras cartas foram introduzidas, incluindo Ritual Arcano, Devoto Eterno, Altar Erguido, Arauto do Mago, Errante das Ruínas, Construto da Desolação, Acólito Ruinoso, Obelisco do Poder, Vidente das Areias, Energia Indomável e Serventia da Desolação.

Constructo da Desolação é um feitiço comum súbito de um de mana que permite criar um Acólito Ruinoso ou um Obelisco do Poder. Obelisco do Poder é um Monumento comum de um de mana e tem uma habilidade que é desencadeada após uma contagem regressiva de três turnos, quando é invocado e destruído, que concede ao seu aliado mais forte + 2 / + 0. Acólito Ruinoso é uma unidade comum de dois de mana com 2/1, Assustador e uma habilidade de Jogar que exige que você destrua um Monumento aliado para conceder aos Acólitos Ruinosos aliados globalmente um bônus de + 1 / + 1 permanente.

Devoto Eterno é uma unidade rara de três de mana com 3/3 que invoca um Sarcófago com sua habilidade Suspiro Final. A carta não colecionável Sarcófago é um Monumento que invoca um Devoto Restabelecido após três rodadas ou quando é destruído. O Devoto Restabelecido é uma unidade 5/3 de um de mana com Assustador.

Ritual Arcano é um feitiço raro lento de três de mana que exige que você pague o custo de destruir um Monumento aliado ou uma de suas gemas de mana para causar quatro de dano a uma unidade inimiga.

Energia Indomável é um feitiço comum súbito de três de mana que permite que você dê a um aliado um aumento de estatísticas de + 2 / + 1 nesta rodada. Se você estiver disposto a destruir um Monumento aliado, você pode dar a um aliado + 4 / + 2 nesta rodada.

Errante das Ruínas é uma unidade comum de três de mana com 3/3, Sobrepujar e uma habilidade que concede a si mesma + 1 / + 1 quando um Monumento aliado é destruído.

Arauta do Mago é uma unidade rara de 5 de mana com 4/4 que tem uma habilidade de invocação que é ativada se você destruir quatro ou mais Monumentos aliados ao longo do jogo. Se as condições forem atendidas, a arauta concederá aos seus campeões globalmente + 2 / + 2 e Sobrepujar.

Vidente das Areias é uma unidade 5/4 épica de cinco de mana com Assustador e uma habilidade de Jogar que permite comprar uma carta. Se a carta comprada for um Monumento, este efeito se repete.

Altar Erguido é um Monumento épico de seis de mana que invoca um Dami’Yin, o Liberto, após ser destruído ou em contagem regressiva de três rodadas. Dami’Yin, o Liberto, é uma unidade 7/6 de sete de mana com Sobrepujar e Escudo de Feitiço.

Serventia da Desolação é um feitiço épico súbito de sete de mana que invoca uma Estátua de Estase para armazenar todas as unidades aliadas e Monumento que morreram ou foram destruídos nesta rodada. Como um lembrete, Estátua de Estase tem uma contagem regressiva de uma rodada.

Implicações no Meta

Xerath exige que você destrua seus Monumentos aliados para ter sucesso com ele. Embora algumas de suas novas cartas forneçam efeitos que destroem automaticamente seus Monumentos, o uso de Pontos de contagem regressiva fornece crédito para que ele suba de nível.

Xerath tem estatísticas abaixo da média para seu custo de mana e seu efeito requer um grande número de Monumentos prontos para serem destruídos para fazer uso de sua habilidade estática. Mas uma vez que Xerath atinge sua forma de nível dois, sua linha de estatísticas é mais útil e sua habilidade de lidar com danos se torna mais potente como remoção contra ameaças de médio porte.

Imagem via Riot Games

Enquanto os jogadores esperavam que Xerath fosse o salvador do deck meme de Mono-Shurima, parece que ele não conseguirá atender as expectativas. Os decks do Disco Solar Soterrado encontram problemas na falta de boas ferramentas de controle da região para aguentar até que seja possível restaurar o Disco Solar. Além disso, perder a primeira rodada significa que você ficará para trás de decks agressivos e de médio porte que estão no topo do meta agora.

Em circunstâncias normais, jogar Monumentos faz você perder tempo e destruir suas próprias cartas acentua essa fraqueza. Apesar dessa falha, os novos aliados e monumentos de Xerath têm suas habilidades de contagem regressiva ativadas prematuramente se forem destruídos.

Ritual Arcano, que também é o feitiço de campeão de Xerath, é a primeira carta de “Ritual” que permite a você destruir um Monumento aliado em vez de uma unidade para usar sua habilidade.

Acólito Ruinoso é um seguidor que pode se tornar uma onda eficiente de unidades se você conseguir destruir Monumentos cada vez que jogar um. Mas uma fraqueza notável do Acólito se torna aparente se você deixar de ter monumentos para alimentá-lo. Além disso, o máximo que você pode invocar em um jogo é seis se você usar apenas as três cópias convencionais e o Constructo da Desolação, que as cria.

O Obelisco de Poder pode fornecer muita energia para suas unidades e ajudar Xerath a alcançar seu segundo nível. Se seu tabuleiro for removido, você perderá o valor do poder de aumento de estatísticas do Obelisco.

Enquanto o Constructo da Desolação mencionado anteriormente tem variedade em dar a você uma unidade jogável ou um Monumento para destruir, o investimento inicial de um de mana pode ser um prejuízo lento em um meta mais rápido onde cada mana pode contar para a sobrevivência.

Devoto Eterno é uma unidade pegajosa que pode persistir lutando pelo tabuleiro ao mesmo tempo em que dá a você um Monumento em potencial para destruir. Embora a segunda unidade que sai após um tempo possa ser estranha contra decks rápidos, a capacidade de configurar suas cadeias de destruição de Monumento pode ser um benefício positivo.

Além disso, a chegada tardia do Devoto Restabelecido pode ser difícil para decks mais lentos e de controle, já que você pode combinar o tempo do Devoto Restabelecido invocado com outra ameaça considerável.

Errante das Ruínas é uma unidade poderosa que une este arquétipo de destruição de Monumento, uma vez que eles começam com um status médio para seu custo, embora sejam capazes de escalar fora de controle. Graças à sua palavra-chave Sobrepujar, o aumento de estatísticas não pode ser simplesmente bloqueado, já que eles ainda serão capazes de causar dano ao Nexus quando bloqueados.

Embora Energia Indomável seja uma carta justa para ser potencialmente incluída no arquétipo autodestruidor de Monumento, é menos versátil do que a Pedra Esculpida de Shurima, que já dá um bônus temporário de + 3 / + 1 por dois de mana se você já jogou um Monumento.

Vidente das Areias tem poucas estatísticas para seu custo, mas sua habilidade de potencialmente atrair para você uma grande cadeia de cartas se você continuar pegando Monumentos pode lhe dar cartas futuras para jogar por todo este arquétipo.

Arauta do Mago tem uma habilidade potente que é comparável ao Ataque Sifão. Mas a condição para atingir o fortalecimento permanente de + 2 / + 2 e Sobrepujar pode ser difícil de atingir no turno cinco. Apesar de essa tarefa ser árdua, a recompensa é imensa, especialmente se você puder jogar várias cópias de Arauta do Mago em rápida sucessão após destruir quatro Monumentos.

Altar Erguido invoca Dami’Yin, o Liberto, que é uma unidade poderosa por seis de mana, mas requer que você destrua o altar para liberar seu verdadeiro potencial mais cedo ou mais tarde. Se Dami’Yin chegar, então seu oponente terá dificuldade em lidar com ele devido à palavra-chave Escudo de Feitiço e seis pontos de vida.

Serventia da Desolação é uma carta potente que pode gerar um valor imenso, permitindo que você troque uniformemente com um tabuleiro oposto ou neutralize uma remoção poderosa como A Ruína. Além disso, a Estátua de Estase é outro Monumento de contagem regressiva rápida que conta para o aumento de nível de Xerath.

Xerath se juntará à lista de campeões de Shurima quando LoR: Além do Bandobosque for ao ar em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de agosto.