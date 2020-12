Viktor se juntará à lista de campeões de Piltover e Zaun em Legends of Runeterra

Crie as ferramentas da morte para o seu oponente com o Arauto das Máquinas.

Viktor está sendo oficialmente adicionado a Legends of Runeterra na expansão Criação Cósmica, a Riot Games anunciou hoje.

A Riot revelou Viktor ao lado de outras duas cartas colecionáveis, Raio da Morte — MK1 e Melhoria Iterada, todas para a região de Piltover e Zaun.

Imagem via Riot Games

Viktor é uma unidade campeã de quatro de mana com 2/4 com a nova palavra-chave Aperfeiçoar. Além disso, Viktor cria um Aprimoramento de Núcleo Hex no início de cada rodada, que é um feitiço lento de um de mana que dá a Viktor uma palavra-chave positiva aleatória. Viktor sobe de nível depois que você cria oito cartas no total.

O nível 2 de Viktor também tem quatro de custo com + 1 / + 1 em estatísticas e a mesma palavra-chave e habilidade de Rodada Inicial. A nova habilidade que Viktor ganha é um efeito de aura persistente que reduz o custo de mana de suas cartas criadas em 1 enquanto ele está no campo.

O design de Viktor continua iterando na mecânica de Aperfeiçoar, fazendo com que ele crie várias cartas baratas que podem aperfeiçoar todas as unidades com essa palavra-chave. Além disso, subir Viktor de nível pode ser rápido como uma brisa, dependendo de quão comprometido você está em construir seu deck com cartas baseadas em criação.

O principal aspecto a ser lembrado sobre o requisito de aumento de nível de Viktor e a palavra-chave Aperfeiçoar é que as cartas criadas não precisam ser aleatórias. Isso significa que efeitos como Universidade de Piltover e Zaun são tão bons quanto efeitos como Heimerdinger, Bando de Raxinins, Armadilheiro Avarosiano. Além disso, as cartas criadas não precisam ser jogadas, então se você obtiver resultados ruins de criações aleatórias ou não tiver mana para jogar as cartas criadas rapidamente, seu Viktor ainda estará mais perto de subir de nível.

Raio da Morte MK-1, uma das outros cartas reveladas, também é uma ferramenta de remoção potente que pode aumentar o dano ao longo do tempo após as outras atualizações serem embaralhadas em seu deck. Um de dano por um de mana em velocidade súbita é potente para evitar um aggro cedo. O fato de que o Raio da Morte pode contar para dois créditos de criação para aumentar o nível de Viktor ajudará a tornar mais consistente alcançar sua forma de nível dois.

Melhoria Iterada, a última carta revelada hoje, também é uma carta potente quando combinada com o nível de Viktor. No valor base, Melhoria Iterada são efetivamente um efeito de dois de manas de “comprar uma carta” que vem com o bônus de conceder à sua unidade “comprada” um bônus de +1/+1. Isso por si só não é nada notável, mas com o nível dois de Viktor no tabuleiro, a carta criada é descontada em um, o que pode levar a um ritmo forte ou curvas com combo.

Viktor se juntará à lista de campeões quando LoR: Criação Cósmica for lançada em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de dezembro.