Vi se junta à lista de campeões de Piltover e Zaun em Legends of Runeterra

"Vi já chega NOCAUTEANDO em Legends of Runeterra!"

As revelações de cards de Legends of Runeterra chegou à quinta região do jogo. A Riot Games revelou Vi como a mais nova campeã de Piltover e Zaun ao lado de uma nova mecânica de fortalecimentos na mão hoje.

Vi é uma campeã de custo cinco com 2 de poder e 5 de vida com Challenger e Tough. Ela também tem um novo efeito que lhe dá mais poder, no máximo até +8, enquanto está em jogo ou na mão cada vez que você joga outra carta. Ela sobe de nível quando atinge qualquer coisa por 10 ou mais.

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

A Vi depois de passar de nível também tem custa cinco e começa com 10/6 nas estatísticas básicas, mantendo as mesmas palavras-chave. A principal diferença é sua nova habilidade, onde ela causa cinco de dano ao nexus inimigo quando atinge uma unidade enquanto está atacando.

A nova habilidade de fortalecimento na mão de Vi permite que você planeje adequadamente quando jogá-la para subir de nível rapidamente, pois você também pode usar truques de combate, como Might, ou o recém-revelado Vault Breaker para obter um poder extra surpresa. Enquanto o efeito do nível dois de Vi exige que ela atinja um inimigo enquanto estiver atacando, para subir de nível, você pode estar defendendo.

Vi se juntará à lista de campeões quando LoR for lançado oficialmente para PC e celular em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de abril.