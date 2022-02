Udyr fortalece a região de Freljord nos spoilers de Uma Jornada Curiosa de LoR

A Riot Games apresentou Udyr a Legends of Runeterra hoje. Ele é um campeão da região de Freljord que cria feitiços de Troca de Postura na mão e está chegando na próxima expansão Uma Jornada Curiosa.

As novas cartas para a região de Freljord em LoR continuaram hoje através da revelação de Udyr na próxima expansão Uma Jornada Curiosa, que será lançada em 16 de fevereiro. O novo campeão de custo cinco cria um Troca de Postura, um feitiço Lento de custo três que concede um dos quatro possíveis feitiços de velocidade lenta com uma variedade de opções de utilidade. A Riot também revelou três seguidores de LoR de apoio para Udyr e o deck temático Troca de Postura: Vidente Hyara, Errante Vulpina e Ira de Freljord.

O nível um de Udyr é um campeão de LoR de custo cinco com 4/4. Ao ser invocado ou golpear, Udyr cria uma Troca de Postura na mão. Se você já tem uma Troca de Postura em mãos, o feitiço de velocidade lenta tem seu custo reduzido de três para zero. Subir de nível Udyr exige que você cause dano ao Nexus inimigo sete ou mais vezes nesse jogo.

O nível dois Udyr tem 5/5 e ainda cria uma Troca de Postura quando invocado e via golpear. Uma Troca de Postura em mãos reduzirá o custo do feitiço a zero, e Udyr ganha +1/+1 para cada Postura que você conjurar durante o jogo. O feitiço de Udyr é Espíritos Libertos, um feitiço Lento que concede +1/+1 aos aliados e depois causa um de dano a tudo.

Existem quatro feitiços de troca de postura no LoR. Postura do Urso concede +2/+2 a um aliado, Postura do Javali concede +0/+2 e Regeneração a um aliado, Postura do Carneiro causa um de dano a todo o resto e Postura do Garreroz concede a um aliado +2/+0 e Sobrepujar. Todos os feitiços de Postura são Lentos e custam três de mana para serem lançados normalmente.

Vidente Hyara e Errante Vulpina são unidades de suporte de troca de postura, criando o feitiço em mãos ao serem invocados. Ira de Freljord é um poderoso finalizador de custo oito que tem 8/8 e a palavra-chave Sobrepujar. Inimigos com três ou menos de poder não podem bloquear Ira de Freljord. Convocação Xamânica é um feitiço de velocidade Súbito de custo seis que cria duas Trocas de Posturas de custo zero na mão.

Os jogadores podem testar o novo campeão do LoR, Udyr, e a versão com tema de Troca de Postura, com o lançamento de Uma Jornada Curiosa em 16 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de fevereiro.