Tudo o que você precisa saber sobre os Torneios Sazonais de Legends of Runeterra

Com duas formas de se qualificar no final de cada temporada, a Riot está fazendo de tudo para apoiar seu cenário competitivo com um prêmio de US$ 10.000.

A expansão Monumentos de Poder de Legends of Runeterra foi lançada ontem e sua temporada de ranqueadas já começou. Desde a primeira vez que a Riot apresentou os próximos recursos de LoR em seus vídeos “O que vem a seguir para Runeterra” (em maio e outubro), a empresa tem discutido diferentes maneiras de apoiar a cena competitiva. E hoje, a equipe mostrou seus planos exatos para isso.

No final de cada temporada competitiva ranqueada, a Riot hospedará um torneio para o qual 1.024 jogadores podem se qualificar por meio do ranque ou da Contenda. Está aberto a cada uma das quatro regiões do LoR: Américas, Ásia, Europa e Sudeste Asiático. Isso significa que, ao final de cada dois meses, 4.096 jogadores diferentes podem participar de torneios sazonais por prêmios monetários e glória.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os torneios sazonais de LoR.

Ranqueada

Alcançar um lugar entre os 700 primeiros nas ranqueadas em sua região o qualificará automaticamente para o torneio. Depois disso, 324 jogadores têm a chance de se classificar por estar entre os primeiros a obter sete vitórias em sua primeira tentativa na Contenda Final, que tomará nota das Contendas anteriores em que você atuou ao longo da temporada. Esta Contenda Final acontecerá logo após a temporada ranqueada dos Monumentos de Poder terminar.

Imagem via Riot Games

Para esta Ultima Contenda, a cada sete vitórias que você obtiver em sua primeira tentativa da Contenda semanal durante a temporada, você receberá uma “Glória Suprema”. Você pode alcançar até cinco dessas Glórias Supremas e cada uma concede a você uma vitória bônus na Última Contenda. Se você conseguir completar a Última Contenda com sete vitórias antes que os 324 lugares restantes consigam, você se qualificará para o torneio. Isso significa que quanto mais Glórias Supremas você obtém, mais você melhora suas chances de ser um dos primeiros 324 jogadores a se qualificar. Participar da Contenda todas as semanas lhe dará uma melhor oportunidade de se qualificar para o torneio.

Se você não conseguir entrar na lista de 1.024 jogadores, ainda há uma pequena chance de você se classificar, já que a Riot disse que haverá uma lista de espera para cada região. Se estiver na lista de espera, você se inscreverá no início de cada torneio de maneira semelhante aos jogadores qualificados. Se um competidor sair do torneio e você for o próximo da lista, o evento será atualizado de acordo e você se tornará oficialmente um competidor.

O primeiro torneio acontecerá após o término da temporada de dois dias, começando em 6 de dezembro com 1.024 jogadores tentando se classificar para os 32 primeiros lugares. Depois desse primeiro dia, os 32 finalistas competirão no dia 13 de dezembro.

Formato de torneio

Os jogadores disputarão melhores de 3 usando uma combinação de regras. Nos Torneios Sazonais de 2020, as regras são as seguintes:

Os jogadores trazem três decks diferentes sem Campeões duplicados, sem combinações de regiões duplicadas, e no máximo um deck sem nenhum Campeão.

40 cartas de até 2 regiões em cada deck; até 3 cópias de qualquer carta individual e até 6 Campeões no total.

Os jogadores podem banir um dos decks do oponente antes do início da partida.

Os jogadores não podem usar um deck depois de ganhar um jogo com ele.

Cada torneio sazonal será realizado em dois dias. No primeiro dia, teremos 5 rodadas suíças de melhor de 3 para determinar os 32 melhores jogadores. Esses finalistas avançarão para a próxima fase do torneio, uma semana depois, e disputarão uma eliminatória com chave única. O vencedor será o Campeão da Temporada e ganhará o grande prêmio.

Os competidores também podem usar decks diferentes para o torneio em dias diferentes. No início de cada dia, os jogadores devem enviar seus decks com os quais irão competir. Isso significa que se o competidor for bem-sucedido e chegar aos 32 primeiros, ele terá a oportunidade de alterar suas listas de deck para obter respostas mais específicas conforme acharem adequado.

Para as rodadas suíças, os jogadores serão inicialmente combinados com base em sua classificação na temporada. Após essa rodada inicial, o estilo suíço enfrentará os jogadores com base em seu recorde atual. Após a conclusão das cinco rodadas, os 32 melhores jogadores avançam para o dia seguinte. Isso significa que, para se classificar, você não pode perder uma única partida ou será eliminado.

Os jogadores eliminados do torneio não devem se preocupar, no entanto. Eles ainda podem jogar suas partidas subsequentes para obter um card especial exclusivo para o competidor se puderem reivindicar a vitória em três partidas diferentes.

Para as rodadas de eliminação simples, a chave será determinada pela classificação inicial. Os jogadores com as sementes mais altas serão colocados em confrontos iniciais, com os jogadores com as sementes mais baixas preenchendo essas vagas depois. Os jogadores com o mesmo registro terão sua semente determinada por sua posição na escada para a temporada classificada. Qualquer byes que ocorra devido a uma quantidade desigual de competidores será concedido ao jogador com a classificação mais alta.

A chave vai usar um sistema padrão de posicionamento, em que os cabeças-de-chave do primeiro dia vão esperar os cabeças-de-chave inferiores (os jogadores que tiverem o mesmo número de vitórias desde o Dia 1 serão posicionados de acordo com o ranque da temporada). Se restar alguma vaga devido a um número ímpar de competidores, ela será dada aos cabeças-de-chave mais bem colocados.

Cada rodada do torneio vai durar no máximo 75 minutos, incluindo o seguinte:

Jogo 1

Fase de preparação, 5 minutos

Fase de banimento, 1 minuto

Fase de seleção, 1 minuto

A partir do jogo 2

Fase de preparação, 1 minuto

Fase de seleção com 1 minuto

A Riot está trabalhando em um sistema de relógio semelhante ao do xadrez que ajudará a manter um ritmo saudável para o torneio. A empresa espera implementá-lo no primeiro torneio sazonal. Mais detalhes serão compartilhados assim que forem finalizados.

A Riot também disse que aqueles que se qualificarem para as eliminatórias entre os 32 primeiros terão que validar seu país de residência para participar. A Riot disse que seu objetivo para cada um dos torneios sazonais é que os jogadores possam competir em suas regiões para se qualificar. Para preservar essa integridade, a Riot desqualificará qualquer pessoa que estiver usando uma VPN ou outras formas de competir fora de sua região.

A equipe também irá proibir qualquer Rioters de competir dentro do torneio, forçando-os a desistir se conseguirem se classificar entre os 700 primeiros jogadores da ranqueada.

Prêmios

O grande prêmio por ganhar o torneio inteiro é de US$ 10.000, com pagamentos menores para aqueles que alcançam os 32 primeiros. Mesmo se os competidores não conseguirem reunir três vitórias para o verso de carta exclusivo, todos os participantes receberão um ícone exclusivo, independentemente de sua colocação final.

A Riot também deseja transmitir todas as partidas do segundo dia do torneio (os 32 melhores jogadores que avançarem para a eliminatória com chave única) em vários canais para toda a comunidade de Legends of Runeterra. Mais detalhes serão divulgados conforme o torneio se aproxima.

A empresa também disse que pretende hospedar eventos maiores além dos torneios sazonais e quer ajudar os jogadores em caminhos variados para alcançar o status profissional. A Riot disse que é muito cedo para discutir isso, mas irá compartilhar os detalhes em uma data posterior.

Jogadores casuais de LoR provavelmente ficarão chateados porque o modo de torneio não estará disponível como um modo personalizado para seu lançamento inicial. Mas depois que a preparação para o primeiro torneio sazonal terminar, a Riot está comprometida em construir mais recursos de torneio personalizados a longo prazo que estarão disponíveis para todos os jogadores dentro do jogo. A empresa planeja compartilhar mais detalhes sobre isso em 2021.

Você pode competir para chegar ao torneio e encontrar a glória nele agora, uma vez que a temporada ranqueada de LoR: Monumentos de Poder já começou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de outubro.