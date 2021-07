Três cartas reveladas para o próximo evento sazonal de Legends of Runeterra

Outro conjunto de revelações de cartas está em andamento logo após o lançamento de Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo, no início da semana passada. No teaser do Twitter de hoje, a Riot revelou três novas cartas, que parecem estar ligadas ao próximo evento com o tema da Ruína. Essas cartas representam várias criaturas de Runeterra, corrompidas pela ruína ou lutando contra ela.

Os cartões revelados de hoje são os seguintes:

Enxame Ruidoso

Matriarca das Glacipresas

Rex Destruído

Enxame Ruidoso é uma unidade épica de sete de mana de Shurima com 8/4, a palavra-chave Sobrepujar e uma habilidade de convocação que cria uma cópia de si mesma em mãos se você subir de nível um campeão durante o jogo.

Matriarca das Glacipresas é uma Unidade Rara de seis de mana de Freljord com 5/5 e uma habilidade de invocação que invoca uma ficha de Matilha das Glacipresas 1/1 com a palavra-chave Sobrepujar. A ficha recém-conjurada recebe um bônus de estatística + 1 / + 1 permanente para cada inimigo que você fez Congelou durante o jogo.

Rex Destruído é uma unidade Rara de cinco de mana de Águas de Sentina com 3/3 de estatísticas de Combate que tem uma potente habilidade Jogar que dispara Barragem de Canhão em inimigos alvejados aleatoriamente para cada carta que você comprou nesta rodada, com um limite máximo de cinco conjurações. Como um lembrete, a habilidade causa dois de dano a uma unidade inimiga. Se a unidade alvo estiver abatida ou se for, ela causará um de dano ao nexus oponente.

Implicações no Meta

Enxame Ruidoso é uma carta inevitável devido à sua capacidade de se replicar constantemente. Enquanto uma onda interminável de 8/4 soa potente e assustadora para qualquer oponente lento, o meta do LoR atual tende para a decks agressivos e de midrange. Isso significa que o Enxame será ultrapassado por qualquer adversário rápido. Se um meta mais lento aparecer, entretanto, o Enxame Ruidoso pode ser uma resposta poderosa, especialmente em um formato limitado.

Matriarca das Glacipresas é um acúmulo notável de estatísticas para jogar por seis de mana para decks que giram em torno de Gongelar. Embora você precise congelar pelo menos dois inimigos para atingir atributos que valham pelo menos 8/8, você ganha muito mais eficácia além disso.

Se o jogo continuar por tempo suficiente, a ficha da Matilha pode eventualmente crescer e ultrapassar o tamanho da mãe, o que pode se tornar uma ameaça esmagadora para o oponente.

Rex Destruído é uma versão reimaginada de Rex Correnteza que sempre fará a Barragem de Canhão uma vez e não precisa de um gatilho de Saquear para ativar. Embora um desconto de três de mana seja um benefício considerável para um efeito como esse, o novo Rex precisa caber em um deck que compra cartas para atingir seu potencial total.

Isso significa que Rex Destruído pode servir como uma potencial recompensa secundária para decks que apresentam Twisted Fate, já que ambos exigem grandes quantidades de cartas compradas. Embora uma única Barragem de Canhão aleatória seja o nível de poder mais baixo que você pode alcançar com esta carta, remover um único alvo de dois pontos de vida no lado oposto do tabuleiro com uma carta de 3/3 não é o pior movimento desesperado que você pode fazer quando está para trás.

A revelação de hoje foi uma surpresa e não se sabe quando ou onde o próximo conjunto de revelações pode nos levar em relação ao evento sazonal.

Experimente esses cartões e muito mais quando o próximo evento de LoR for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 04 de julho.