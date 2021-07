Três cartas de Shurima reveladas para o próximo evento sazonal de Legends of Runeterra

A temporada de revelação do evento Sentinelas da Luz surpreendeu a comunidade ontem com a notícia de que Akshan, o próximo campeão de League of Legends, está se juntando ao Legends of Runeterra também. E mais três cartas foram mostradas que estão sendo adicionadas à Shurima para acompanhar o campeão Shurimane, Akshan.

As cartas reveladas de hoje incluem Larápia de Vekaura, Brutamontes de Vekaura e Errante de Vekaura.

Larápia de Vekaura é uma unidade rara de quatro de mana com 4/4 e uma habilidade de Jogar que concede +2/+0 a um aliado e -2/-0 a um inimigo durante a rodada.

Brutamontes de Vekaura é uma unidade comum de cinco de mana com 5/5 e uma habilidade de Golpear que cria uma Descoberta de Sorte na mão. Descobertas de Sorte são feitiços de velocidade Focado e Fugazes de zero de mana que podem ser lançados em qualquer aliado. Depois, você escolhe entre uma das três opções a seguir para dar como um bônus permanente a esse aliado:

+ 1 / + 1

+ 2 / + 0

+ 0 / + 2

Desafiador

Assustador

Ataque Rápido

Escudo de Feitiço

Robusto

Sobrepujar

Errante de Vekaura é uma unidade comum de três de mana com 3/3 e um efeito que é ativado quando ela é invocada e invoca o não colecionável Monumento Palácio do Senhor da Guerra para o seu lado do tabuleiro. Se você já controla um palácio, ele avança duas rodadas.

Implicações no Meta

Destas três cartas, Errante de Vekaura tem a sinergia mais direta com Akshan devido à sua habilidade de invocar um Palácio do Senhor da Guerra. A capacidade de criar mais palácios fora de Akshan aumenta suas chances de ser capaz de subir de nível antes que ele seja comprado.

Fora dessa sinergia direta, a Errante tem uma linha de estatísticas média para seu custo e o ajudará a contestar o tabuleiro contra seu oponente.

Brutamontes de Vekaura, embora tenha estatísticas abaixo da média para seu custo, traz uma utilidade interessante para a mesa devido à sua capacidade de gerar constantemente Descobertas de Sorte. Além de ser um potencial feitiço para campeões como Lee Sin, o feitiço fugaz encontra uma nova sinergia indireta como uma forma de fazer a contagem regressiva do Palácio do Senhor da Guerra muito mais rapidamente devido aos alvejamentos de aliados.

Larápia de Vekaura é semelhante ao Brutamonte no sentido de que ela pode ajudar no avanço do Palácio, já que sua habilidade tem como alvo um aliado. O efeito da Larápia é comparável ao Cântico dos Ttolls de Freljord devido à quantidade de estatísticas que ele pode usar para o combate. A principal desvantagem de Larápia de Vekaura é que seu efeito é mais lento, então você não pode surpreender um oponente como faria com a feitiço de Frelljord.

Apesar dessa fraqueza, Shurima é preenchido com várias habilidades que concedem vulnerabilidade, o que significa que você pode encontrar muitas maneiras de preparar trocas favoráveis ​​para sua vantagem antes que a habilidade da Larápia desapareça.

Experimente essas cartas e muito mais quando o próximo evento de LoR for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de julho.