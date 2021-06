Todos os cosméticos da atualização 2.11.0 de Legends of Runeterra

A próxima atualização de Legends of Runeterra, 2.11.0, está trazendo a terceira expansão dentro do conjunto Império dos Ascendentes, Ascensão do Submundo. Além dos emotes, tabuleiros e guardiões usuais, skins de campeão também estão sendo adicionados a esta atualização.

Embora existam apenas algumas desta vez, os dois que estão sendo adicionados são skins com as quais os fãs de League of Legends devem estar familiarizados: Pyke Espectro de Areia e Ekko Tempestade de Areia. Isso corresponde às skins Curtindo o Verão da 2.10.0, que não eram exclusivas do LoR. Com três linhas de skin entrando no jogo dentro de quatro atualizações, parece que a taxa na qual os cosméticos estão entrando no LoR a cada atualização está aumentando.

Ao contrário das skins que vieram com a Patch 2.8.0 e 2.10.0, essas são apenas atualizações de arte inicial para Ekko e Pyke. Isso significa que não há animações ao subir de nível com tema de Tempestade de Areia exclusivas para nenhum dos novos campeões.

Aqui estão todos os novos cosméticos da atualização 2.11.0 de LoR: Ascensão do Submundo.

Skins de Campeão

Ekko Tempestade de Areia

Ilustração alternativa

Pyke Espectro das Areias

Ilustração alternativa

Tabuleiros

Estaleiro Naufragado

Para lendas que têm sede de vingança.

Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.

Versos de Carta

O Estripador das Águas Sangrentas

A Escavadora do Vazio

Emotes

Dei azar

“Posso tentar de novo?”

É sobre isso

Pode crer.

Nada disso

Sem chance.

Pacotes

O pacote Maldição das Profundezas já está disponível na Loja por 2.403 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O pacote inclui:

Tabuleiro Estaleiro Naufragado

Verso de Carta O Estripador das Águas Sangrentas

Emote Dei Azar

Skin de Campeão Pyke Espectro das Areias

Carta de Campeão de Pyke

Ícone exclusivo O Estripador das Águas Sangrentas

Pacotes de Deck

O Pacote de deck Cronologias Conflitantes já está disponível na Loja por 3.173 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O pacote inclui:

Um deck pré-montado centrado no Ekko e no Zilean, para você focar nos Campeões que tomam as rédeas do futuro, especialmente com a skin de Campeão Ekko Tempestade de Areia e os emotes do Ekko que vêm junto! Dobre a aposta em Prever e crie seus combos, examinando todas as possíveis linhas do tempo antes de fazer sua jogada.

Qualquer fã de um cosmético específico pode comprá-lo quando a atualização 2.11.0 do LoR chegar amanhã, 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de junho.