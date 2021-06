Todas as mudanças de balanceamento da atualização 2.11.0 de Legends of Runeterra

A mais nova expansão de Legends of Runeterra, Ascensão do Submundo, tem como objetivo sacudir o meta com mais de 40 novas cartas. Junto com a próxima expansão, a atualização 2.11.0 também trará uma grande onda de mudanças de balanceamento, a maior na história do jogo.

Dos 47 ajustes, um número notável deles são reversões de enfraquecimentos anteriores, como Chuva de Disparos e Vontade de Ionia. A maioria das mudanças de balanceamento são fortalecimentos em vários graus que visam dar às cartas que não foram jogadas em nenhum meta competitivo uma chance de viabilidade.

A Atualização 2.11.0 do Legends of Runeterra traz a nova expansão Ascensão do Submundo e muitas atualizações de cartas!



Ela também traz:

🧪Atualizações nos Laboratórios

🔃Mudanças do Prólogo

✨Novos versos de carta e tabuleiro



Leia mais em: https://t.co/dsYxhuqutt pic.twitter.com/4o32qmzG1Z — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) June 29, 2021

Aqui estão todas as mudanças de balanceamento que virão com a atualização 2.11.0. As cartas que foram revertidas para uma versão anterior são indicados com um asterisco (*).

Mudanças de Campeão

Fortalecimentos

Miss Fortune (Nível 2)* Alteração: Nenhuma palavra-chave → Sobrepujar

Jarvan IV (Nível 1) Requisito para subir de nível: Aliados sobreviveram a 4+ Golpes de bloqueadores inimigos. → Aliados sobreviveram a 3+ Golpes de bloqueadores inimigos.

Tryndamere (Nível 2)* Mudança: Sobrepujar, Assustador → Sobrepujar, Assustador, Robusto

Karma (Nível 1 e 2)* Custo: 6 → 5

Heimerdinger (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 1 | 3 → 2 | 4 Atributos Base (nível 2): ​​2 | 4 → 3 | 5

Hecarim (Nível 1 e 2)* Atributos Base (nível 1): 5 | 5 → 5 | 6 Atributos Base (nível 2): ​​6 | 6 → 6 | 7

Sivir (nível 1) Requisito para subir de nível: Você causou 35+ de dano. → Você causou 30+ de dano.

Taliyah (Nível 2) Mudança: Atacar: Cause 2 de dano ao meu bloqueador. Se ele tiver sido abatido ou removido, cause 2 de dano ao Nexus inimigo. Se você tiver um Monumento, faça isso mais 2 vezes. → Atacar: Cause 2 de dano ao meu bloqueador três vezes. Se ele tiver sido abatido ou removido, cause 2 de dano ao Nexus inimigo.

Taric (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 3 | 4 → 3 | 5 Atributos Base (nível 2): ​​4 | 5 → 4 | 6

Aphelios (Nível 1 e 2)* Atributos Base (nível 1): 3 | 2 → 3 | 3 Atributos Base (nível 2): ​​4 | 3 → 4 | 4



Nerfs

Azir (Nível 1) Requisito para subir de nível: Você invocou 10 unidades. → Você invocou 13 unidades.

Nasus (Nível 1) Alteração: Assustador → Nenhuma palavra-chave* *Nasus Nível 2 e 3 continuam com Assustador)

Irelia (Nível 1) Requisito para subir de nível: 12+ aliados atacaram. → 14+ aliados atacaram.



Ajustes

Riven (Nível 1 e 2) Mudança: Ao receber o Símbolo de Ataque, Reforje. → Ao me invocar, se tiver o Símbolo de Ataque, Reforje.



Mudanças de Seguidor

Fortalecimentos

Mercador Clandestino* Atributos Base: 2 | 1 → 2 | 2

Cassinobô Mudança: Início de Rodada: Eu ganho +0|+1 para cada carta que você tiver comprado na última rodada, depois meu Poder e minha Vida são embaralhados. → Ao me invocar e Início de Rodada: Eu ganho +0|+1 por cada carta que você tiver comprado na última rodada, depois meu Poder e minha Vida são embaralhados.

Instigador dos Caçadores de Magos Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 4

Espadeiro dos Laurent Atributos Base: 2 | 3 → 3 | 3

Ren Lâmina Sombria Atributos Base: 3 | 3 → 4 | 3

Vigia da Clareira Verdejante Atributos Base: 2 | 1 → 2 | 2

Jovem Bruxa Atributos Base: 1 | 1 → 1 | 2

Estrategista Indomável Atributos Base: 4 | 5 → 5 | 5

Devasta-Cidades Atributos Base: 0 | 5 → 1 | 5

Jae Madarda Atributos Base: 4 | 4 → 5 | 5

Capanga de Midenstokke Atributos Base: 5 | 3 → 5 | 4

Rhasa, o Ruptor Atributos Base: 7 | 5 → 8 | 6

Cavaleiro do Crepúsculo Atributos Base: 2 | 5 → 3 | 5

A Mão do Relógio Atributos Base: 4 | 7 → 7 | 7

Raz Sanguescama Atributos Base: 6 | 6 → 7 | 7

Peregrinos da Montanha Atributos Base: 2 | 5 → 4 | 5

Golem Solar Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 4



Enfraquecimentos

Observador Mudança: Eu custo 0 se você já tiver invocado 4+ aliados de custo 8+ nesta partida. Atacar: Oblitere o deck inimigo. → Eu custo 0 se você já tiver invocado 5+ aliados de custo 8+ nesta partida. Atacar: Oblitere todas as cartas de não Campeão no deck inimigo, menos 3.

Gotinha Dançante Mudança: Elusivo, Sintonia → Elusivo

Aberração Liberta Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 2

A Serpente Atributos Base: 2 | 1 → 1 | 1

As Presas Atributos Base: 3 | 2 → 2 | 2



Ajustes

Vigilante das Dunas Atributos Base: 2 | 1 → 1 | 2



Mudanças de Feitiço

Fortalecimentos

Chuva de Disparos / Chuva de Disparos de Miss Fortune* Custo: 3 → 2

Dois por Um Custo: 6 → 5

Confronto / Confronto de Shyvana Custo: 3 → 2

Vontade de Ionia* Custo: 5 → 4

Disciplinas Gêmeas Custo: 3 → 2



Enfraquecimentos

Remexida Custo: 1 → 2

Improbulador Trivolt Custo: 4 → 5

Sombras Perseguidoras Custo: 2 → 3

Formando Estrelas Quantidade curada: 5 → 4



Mudanças de Monumentos

Fortalecimento

Abismo Uivante Custo: 7 → 6



Você pode experimentar o novo meta do LoR quando Ascensão do Submundo for lançado em 30 de junho com a atualização 2.11.0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de junho.