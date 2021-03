Todas as cartas encontradas no Deck do Imperador de Azir

Azir, o último dos três campeões Ascendentes da expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra, foi finalmente revelado.

Azir está preparado para trazer um deck não colecionável inteiramente novo para os jogadores usarem, para aqueles que estão dispostos a passar pelo esforço de restaurar o Disco Solar. Essas cartas encontradas no Deck do Imperador são fortes e rapidamente transformarão a batalha a seu favor se você viver o suficiente para jogá-las todas.

As novas cartas no Deck do Imperador de Azir incluem Prosperidade do Imperador, Gladiador Eterno, Palácio do General, Guarda do Imperador, Arauto Dourado, Destruição Arenosa, Chamado dos Ascendentes, Miragem Cintilante e Tempestade de Areia.

A Prosperidade do Imperador é um feitiço Súbito de dois de mana que compra duas cartas do seu deck. Existem duas cópias que podem ser encontradas e é eficiente pelo seu custo. Se você está procurando respostas específicas em seu novo deck, Prosperidade do Imperador o ajudará a encontrar essas outras cartas potentes.

A Guarda do Imperador é uma unidade 5/4 de dois de mana com Assustador e uma habilidade que compra uma carta quando é invocada. Como existem cinco cópias desta carta, será a mais comum que você verá. Embora esta não seja a carta mais forte encontrada no deck, 5/4 por apenas dois de mana ainda são incríveis por seu preço.

Arauto Dourado é uma unidade de 5 de mana com 6/6 e uma habilidade Jogar e Início de Rodada que invoca dois Soldados de Areia enquanto concede a eles + 2 / + 2. Com três cópias deste Arauto, ele fornece uma unidade forte de 6/6 para atacar e defender, bem como um tabuleiro amplo de dois Soldados de Areia separados com 3/3 de estatísticas a cada turno.

Gladiador Eterno é uma unidade de sete de mana com 10/7, a palavra-chave Barreira e uma habilidade de invocação que compra uma carta para você. No final de cada rodada, o Gladiador Eterno entrará em combate com o inimigo mais forte e fará com que ambos golpeiem um ao outro. Como a unidade mais forte neste deck e tendo apenas duas cópias, Gladiador Eterno irá contestar o tabuleiro e terminar o jogo com alguns acertos graças às suas estatísticas altas e habilidade de batalha constante.

Miragem Cintilante é um feitiço Súbito de três de mana que invoca uma cópia exata de um aliado, mas com o efeito negativo Efêmero. Depois de jogar a Miragem, você compra uma carta. Há apenas uma cópia de Miragem Cintilante, mas pode fornecer a utilidade ou danos extras para uma finalização.

Como é um feitiço de velocidade Súbito, você pode copiar uma unidade de alta potência quando for sua vez de atacar para dobrar seu poder efetivamente e surpreender seu oponente com uma oportunidade letal. Além disso, como a maioria das unidades de Azir compra uma carta, Miragem Cintilante pode ser usada para vasculhar seu novo deck com mais rapidez se você focar em uma das cartas de Imperador.

Destruição Arenosa é um feitiço Rápido de quatro de mana que oblitera um seguidor inimigo e faz com que você compre uma carta. Embora Destruição Arenosa seja incapaz de atingir campeões inimigos com sua habilidade, esta ainda é uma das melhores cartas de remoção para encontrar em seu novo Deck do Imperador devido à velocidade rápida e poder indiscriminado que Obliterar fornece.

Se o seu oponente está tentando encontrar um jogo potencialmente letal de última hora com unidades Elusivas, você pode sacar Destruição Arenosa com uma carta de velocidade Súbita como Miragem Cintilante e Prosperidade do Imperador.

Tempestade de Areia é um feitiço Lento de nove de mana que Oblitera três unidades inimigas ou Monumentos de sua escolha. Comparável ao feitiço Celestial Supernova, Tempestade de Areia abrirá o caminho removendo uma grande variedade de ameaças no lado do seu oponente do tabuleiro.

A principal fraqueza do Tempestade de Areia é seu custo proibitivo e velocidade lenta, mas o poder de remoção que ele fornece é absurdo. Devido ao Obliterar, unidades com poderosos efeitos Último Suspiro não serão capazes de ativá-lo e não há chance de serem revividos por efeitos como o O Reacendedor. Além disso, como atinge Monumentos, você pode remover algumas das habilidades incômodas nas quais seu oponente pode estar tentando confiar.

Palácio do General é um monumento de cinco de mana que dá a cada unidade inimiga o efeito Vulnerável enquanto ela está ativa. Além disso, no início de cada rodada, o Palácio mobilizará, permitindo que você lance um ataque implacável a cada rodada.

Embora haja apenas uma cópia do Palácio do General neste deck, é mais difícil para os oponentes remover Monumentos. Além disso, o nível de poder do Palácio do General sozinho permite que você determine que as operações de combate sempre estejam a seu favor devido ao vulnerável constante, ao mesmo tempo que permite declarar um ataque a cada rodada.

Chamado dos Ascendentes é um feitiço de 10 de mana que invoca Renekton e Nasus. Depois que eles chegam ao tabuleiro, ambos sobem para suas formas de nível três e você Mobiliza, dando a você outra chance de declarar um ataque. Como a carta mais forte neste deck, Chamado dos Ascendentes geralmente terminará o jogo na hora devido ao valor massivo de estatísticas monumentais que ambos os irmãos possuem.

Embora Chamado dos Ascendentes seja de longe a carta mais poderosa do jogo, há apenas uma cópia no deck de Azir, então use-a com sabedoria.

Você pode reivindicar o poder de Azir ativando o Disco Solar Soterrado quando LoR: Império dos Ascendentes chegar em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 02 de março.