Spoilers de Legends of Runeterra dão suporte a Freljord e indicam Udyr em Uma Jornada Curiosa

Freljord está recebendo apoio na mais nova expansão de Legends of Runeterra, Uma Jornada Curiosa, com sete cartas.

Vindo embaladas com Regeneração, Sobrepujar e grandes estatísticas, essas cartas de Freljord ajudam a região de controle a afastar os atacantes e tirar pedaços do total de pontos de vida do oponente.

As cartas sugerem que Udyr é o próximo campeão a ser adicionado a Runeterra em Uma Jornada Curiosa. As duas cartas transformadoras, Xamã Trevoguari e Xamã Mamute, apontam para uma conexão com Udyr como xamãs canalizando auras de animais.

Tanto o Xamã Trevoguari quanto o Xamã Mamute se transformam quando o Nexus do oponente sofre dano. Isso faz com que eles se encaixem naturalmente em um deck focado em Saquear, semelhante às versões atuais de Gangplank e Sejuani.

Xamã Trevoguari se transforma em Combatente Trevoguari. Quando ela se transforma, você compra uma unidade. Com Regenerar, esse 3|3 que se transforma em 5|5 será difícil de matar em combate. Xamã Mamute se transforma em Combatente Mamute, um 6|6 com Sobrepujar que recebe +2|+2 a cada início de rodada. É um finalizador forte que é o que os decks de Freljord querem de suas jogadas com grande mana.

O Ossividente de custo dois com 0|5 causa um de dano ao Nexus do oponente quando sobrevive à dano. Orador das Presas é outra unidade de custo dois que causa um de dano a todos os Nexus quando é jogado. A unidade 3|2 é mais agressiva que Ossividente, mas é mais fácil de ser abatido em combate ou por um feitiço.

O feitiço solitário de Freljord de hoje revelado é Dança das Presas, um feitiço rápido de custo zero que causa um de dano a todos os Nexus.

Aprimore um deck de Freljord já existente ou crie um novo quando Uma Jornada Curiosa for lançada em 16 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Xavier Johnson no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.