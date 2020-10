Shyvana se une à Demacia em Legends of Runeterra

A temporada de spoiler das cartas de Legends of Runeterra para Monumentos do Poder chegou ao fim. Shyvana, de Demacia, é a última campeã a se juntar à expansão, revelou a Riot Games hoje, e ela é outra peça inicial da estratégia de Dragão.

Shyvana é uma campeã Dragão de custo quatro com três de poder, quatro de vida e uma habilidade que concede a ela + 1 / + 1 em atributos para a rodada quando você declara um ataque com ela. Ela sobe de nível quando vê você causar 12 de dano com unidades Dragão.

Quando Shyvana passa de nível também é um Dragão de custo quatro com + 1 / + 1 em atributos, mas com uma habilidade de ataque aprimorada enquanto ganha a palavra-chave Fúria. Sempre que Shyvana declara um ataque agora, ela ganhará + 2 / + 2 na rodada e também criará um Golpe Incansável fugaz na mão. Golpe Incansável é um feitiço rápido que custa três de mana e faz um aliado e um inimigo golpear um ao outro. Além disso, se o aliado alvo for um Dragão, ele é curado em dois depois disso.

Já que os atributos de Shyvana são incrivelmente favorecidas ao declarar ataques, ela tem uma boa sinergia com regiões parceiras e efeitos que podem Mobilizar com eficiência, como Katarina ou Caixeiro Cítrico. Fora do turno em que ela declara um ataque, os atributos de Shyvana são fracos e ineficientes para seu custo. Isso a torna fraca para remoção e unidades mais fortes sempre que o usuário de Shyvana está no lado defensivo.

Imagem via Riot Games

Além disso, a condição para subir de nível de Shyvana é excepcionalmente difícil para ela alcançar sozinha. Já que Shyvana precisa estar no tabuleiro e sobreviver para ver os Dragões causarem 12 de dano em combate, chegar ao nível dois com Shyvana será uma tarefa gigantesca que não deveria ser realizada sem a preparação adequada. Quanto mais dragões você tiver em seu tabuleiro ao ativar efeitos de Mobilizar ou feitiços de combate que forçam batalhas como Combate Singular e Golpe Orquestrado, maior será a probabilidade de Shyvana subir de nível. Isso significa que os jogadores que usam Shyvana devem planejar pular seus turnos com eficiência e acumular mana mágico para ativá-los.

Uma vez que Shyvana sobe de nível, sua utilidade dispara, pois ela ganha atributos extras durante o ataque e acesso a escalonamento permanente com Fúria. Além disso, a remoção concedida por Golpe Incansável força seu oponente a pensar duas vezes sobre como desenvolver suas ameaças. Se Shyvana declarar um ataque com sucesso, seu oponente não poderá jogar nenhuma unidade mais fraca em seu turno, caso contrário, ele será morto por um dragão aliado.

Faça seus oponentes sofrerem a fúria de Shyvana quando LoR: Monumentos de Poder chegar para PC e dispositivos móveis em 14 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 12 de outubro.