Rumble fortalece Yordles na expansão Desventuras Mágicas em LoR

A Riot Games revelou Rumble como o novo campeão de Bandópolis/Noxus de Legends of Runeterra hoje, apresentando uma potencial de sinergias Yordle.

Junto com a revelação do LoR de Rumble hoje veio um grande número de cartas Mech-yordle criadas pela palavra-chave Manifestar em Desventuras Mágicas. Com lançamento previsto para 8 de dezembro, a expansão Desventuras Mágicas levará Yordles a novas alturas com a revelação de Rumble e Yordle Explorador.

Rumble

Rumble

Custo: Quatro

Tipo: Mech-Yordle

Regiões: Bandópolis e Noxus

Estatísticas: 5/4

Habilidade: Jogar: Descarte até três cartas para dar aos aliados Rumbles globalmente Impacto para o primeiro, Ataque Rápido para o segundo e Escudo de Feitiço para o terceiro.

Subir de nível: Causei mais de 12 de dano

Rumble nível dois

Ao subir de nível, Rumble ganha as três palavras-chave de sua habilidade “Jogar”: Ataque Rápido, Impacto e Escudo de Feitiço. O Mech-Yordle também cria um Mech-Yordle aleatório na mão quando você causa dano a um Nexus inimigo. E se você já tiver um Mech-Yordle em mãos, causar dano a um Nexus inimigo fortalece todos os Mech-Yordles na mão em + 1 / + 1 enquanto reduz seu custo em um de mana.

Yordle Explorador

Sinergizando com Rumble e todos os tipos de cartas Yordle dentro de Bandópolis está o Yordle Explorador com 2/2 de custo dois. Quando você invoca outro Yordle, Yordle Explorador concede a ele +1/+1, em sinergia com Prefeito de Bandópolis e vários Yordles na revelação de hoje que Manifestam um Mech-Yordle via Descarte.

Sentinato Arruaceiro

Promotor da Arena e Sentinato Arruaceiro manifestam um Mech-Yordle ao descartar uma carta quando jogados, e eles fornecem valor adicional para essa manifestação. Gambiarreiros sinergiza com Descarte e dano a um Nexus inimigo ganhando + 2 / + 1, e Arpão Elétrico usa Descarte para causar dois de dano a uma unidade (que pode ser sua), junto com dois de dano ao Nexus inimigo.

O feitiço de Rumble é o Cospe-Fogo de Rumble, um feitiço de LoR de velocidade Súbito que concede a um aliado +2/+0 e Impacto, em sinergia com o campeão em relação ao seu nível e habilidades pós-nível. Mechapresentador da Arena é um custo 6 de 4/5 que dá a todos os aliados atacantes + 2 / + 0 durante a rodada quando ataca.

Os jogadores podem testar todas as sinergias Yordle e Mech-Yordle dentro da nova expansão do LoR, Desventuras Mágicas, quando for lançado em 8 de dezembro.

Imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de dezembro.