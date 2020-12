Riven se une aos campeões de Noxus em Legends of Runeterra

O campeão final do terceiro conjunto chegou.

Riven está oficialmente vindo para Legends of Runeterra na expansão Criação Cósmica, a Riot Games anunciou hoje.

A Riot revelou Riven, uma nova palavra-chave chamada Reforje, e três outras cartas colecionáveis ​​durante o torneio Monumentos de Poder de ontem: Escudeiro da Lâmina, Tecelã de Runas e Punho de Arma.

Reforjar é uma habilidade que cria um fragmento de lâmina aleatório de três peças diferentes. Você não pode obter peças duplicadas antes de obter cada peça pelo menos uma vez. Os três fragmentos são Fragmento de Lâmina Reluzente, Fragmento de Lâmina Cortante e Fragmento de Lâmina Firme, com cada um sendo um feitiço súbito de um de mana que fortalece uma unidade durante a rodada e tem a mesma restrição de Gemas. Fragmento de Lâmina Reluzente concede a uma unidade aliada + 2 / + 0, o Fragmento de Lâmina Cortante concede Ataque Rápido a uma unidade aliada e o Fragmento de Lâmina Firme concede Sobrepujar a uma unidade aliada.

Depois de lançar as três peças, você obtém a arma de Riven: a Lâmina do Exílio. Lâmina do Exílio é um feitiço lento de três de mana que concede permanentemente a uma unidade aliada + 2 / + 0, Ataque Rápido e Sobrepujar.

Riven é uma campeã de três de mana com 3/4 e Reforjar sempre que você recebe o símbolo de ataque. Ela sobe de nível quando vê que você tem a Lâmina do Exílio em suas mãos.

Quando Riven atinge o nível dois, ele ganha + 1 / + 1, retém sua habilidade Reforjar e uma nova habilidade de escalonamento de poder. Sempre que seu poder é aumentado pela primeira vez em cada rodada, a quantidade que é aumentada é dobrada.

Escudeiro da Lâmina é uma unidade comum de um de mana com 1/2 e um efeito Último Suspiro que reforja. Tecelã de Runas é uma unidade comum 3/1 de dois de mana que reforja quando você a invoca. O Punho de Arma é um feitiço comum súbito de dois de mana que dá a um aliado + 2 / + 0 durante a rodada e também reforja.

Cada carta com Reforjar, exceto para Riven, tem estatísticas baixas para seu custo. Mas a habilidade de aumentar o potencial de combate de suas unidades rapidamente, enquanto se aproxima de aumentar o nível de Riven, será a chave para o sucesso. Devido ao funcionamento da mecânica de Reforjamento de Riven, existem várias regiões parceiras com as quais você pode considerar jogar.

Imagem via Riot Games

Em Ionia, devido à identidade de múltiplos feitiços, você pode combinar com as cartas de ciclo de Lee Sin e “do Dragão” que requerem que dois feitiços sejam conjuradas a cada turno para ativar seus efeitos. Uma vez que as cartas Reforjadas criam uma abundância de feitiços, também há potencial para Riven encontrar sinergia com Viktor, que precisa de uma quantidade enorme de cartas criadas para atingir sua forma evoluída.

Além disso, devido à quantidade variável de palavras-chave, Riven e outras cartas baseadas em Reforjar podem sinergizar com Taric, permitindo que você obtenha uma vantagem notável em combate.

Com o teaser de Riven, todos os campeões foram revelados e o conjunto Chamado da Montanha agora estará completo quando a Criação Cósmica for oficialmente encerrada. Você pode experimentar Riven quando ela se juntar à lista de campeões assim que LoR: Criação Cósmica for lançado em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 14 de dezembro.