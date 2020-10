Riot revela oficialmente as cartas da K/DA de Legends of Runeterra

O segundo evento do Legends of Runeterra, o evento K/DA ALL OUT, foi oficialmente lançado hoje. Semelhante ao primeiro evento de LoR, Florescer Espiritual, esta celebração também é um acontece simultaneamente entre os outros jogos da Riot, League of Legends e Teamfight Tactics.

Além de cosméticos, alguns dos quais podem ser obtidos sem a compra do passe do evento, também há cartas gratuitas para os jogadores adicionarem à sua coleção. Existem cinco feitiços épicos baseados nas cantoras da K/DA.

Do jeito que as patroas fazem.



O evento K/DA ALL OUT traz:

💎Um novo tabuleiro

💎Um novo Laboratório

💎Feitiços Épicos do K/DA

💎Passe de Evento



Habilite novos itens exclusivos do @KDA_MUSIC.

🎤Saiba mais: https://t.co/M9kGxchzQJ pic.twitter.com/TabTTrVg4E — Legends of Runeterra Brasil ✨ (@RuneterraBrasil) October 28, 2020

Para coletar essas cartas, os jogadores devem jogar LoR para reivindicar a moeda do evento que é usada para progredir no passe de batalha. Embora as cartas sejam gratuitas, levará alguns dias para coletar todas elas.

Aqui estão as cinco novas cartas da K/DA em LoR e como usá-las.

Go Hard

Imagem via Riot Games

Este feitiço Lento de uma mana das Ilhas das Sombras permite que você crie combos insanos criando várias cópias e, em seguida, transformando-as em Pack Your Bags depois de jogá-las em rápida sucessão. Enquanto o Cópias Falsificadas parece uma carta potente para combinar com Go Hard à primeira vista, Zap Nadajato e Karma têm uma forte sinergia com esta carta.

A Karma no nível 2 permite que você diminua a quantidade de Go Hards que você precisa ativar. Ela pode conjurar duplamente Go Hard, causando 10 de dano ao Nexus enquanto limpa a maioria dos tabuleiros maiores. Zap Nadajato também pode trazer especificamente seus Go Hards se você distorcer seu deck para incluí-lo como seu único feitiço barato.

Go Get It

Imagem via Riot Games

Go Get It é um feitiço de Ionia rápido comparável ao Sombra Distorcida, exceto que aumenta com a força e o custo da unidade devido ao fato de ser mais caro do que sua carta semelhante. Embora este truque de combate possa parecer estranho de usar, ele tem potencial como uma forma de iscar a remoção enquanto retém o tempo, já que a cópia efêmera mantém suas estatísticas em combate e você pode jogar sua unidade recuperada após o combate.

Go Get It também tem sinergia com Karma nvel 2, já que ela pode chamar a unidade original e a efêmera, permitindo que você dê um empurrão final antes de usar seu ataque.

Out of The Way

Imagem via Riot Games

De todas as cartas apresentadas hoje, esta pode alterar seu jogo de uma forma que nunca foi possível antes. Este feitiço lento de Targon permite que você torne os fortalecimentos de aliados em efeitos permanentes ao invés de seu estado temporário normal, exceto para Barreiras. Existem mais de 54 cartas no jogo que fornecem fortalecimentos temporários para estatísticas de combate ou palavras-chave.

Embora esse efeito melhore seu jogo depois de lançá-lo apenas uma vez, gastar cinco de mana para um efeito que não altera seu tabuleiro significa que você precisa investir em uma grande perda de tempo no turno em que o joga antes de receber quaisquer benefícios.

Give It All

Imagem via Riot Games

Como um feitiço lento de oito de mana de Piltover & Zaun, Give It All visa servir como um finalizador se você tiver um tabuleiro largo com uma unidade bem forte. Além de aumentar as estatísticas de suas unidades fracas para corresponder à sua unidade mais forte, também permite que suas palavras-chave se propaguem em todas as suas unidades. Isso significa que Assustador, Elusivo, Patrulheiro e Sobrepujar são todas palavras-chave poderosas para ter como objetivo entre suas unidades, uma vez que podem causar danos imensos ou evitar a interação oposta.

Feel the Rush

Imagem via Riot Games

Este feitiço com o tema de Ahri vindo de Freljord é um finalizador de uma forma semelhante ao Chamado da Mãe de Guerra. Enquanto este último é uma ferramenta de geração de valor mais longa que quer oprimir o oponente com valor avassalador, Feel The Rush é uma versão mais rápida e imediata que visa terminar o jogo rapidamente.

Em termos de metas já estabelecidos, Feel The Rush sinergiza bem com as estratégias de Targon e Freljord Ramp, pois pode servir para chamar Trundle e Aurelion Sol. Enquanto Aurelion Sol não ganharia estatísticas bônus, Trundle obteria poder e vida extras, e a força de bônus também conta para ajudar Aurelion Sol a atingir o nível dois.

Para estratégias que não existem no meta agora, é possível confundir os oponentes colocando Feel The Rush com Piltover & Zaun para adicionar Teemo e Ezreal ao seu deck. Se você jogar Feel The Rush com os dois em seu deck, você recebe duas unidades Elusivas 10/10, que podem acabar com seu oponente instantaneamente se ele não tiver truques de combate ou unidades Elusivas próprias.

Você pode adicionar essas cartas à sua coleção fazendo login assim que o evento LoR X KDA entrar no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 28 de outubro.