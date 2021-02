Riot revela detalhes do sistema de Maestria de Campeão em Legends of Runeterra

A Riot Games revelou hoje o mais novo sistema de Legends of Runeterra que será lançado junto com a próxima expansão, Império dos Ascendentes. Maestria de Campeão será adicionado ao jogo e o novo recurso será semelhante ao seu homólogo em League of Legends.

Os jogadores podem ganhar pontos de Maestria ao jogar com seus campeões favoritos, e há cinco níveis diferentes para trabalhar para cada carta de campeão no jogo. Depois de atingir uma nova maestria, você ganhará uma borda cosmética em sua carta, que mostrará o nível exato de seus campeões favoritos quando você jogá-los.

Hora de exaltar a sua Maestria com seus Campeões favoritos!



Na expansão Impérios dos Ascendentes, que sai no dia 3 de março, vamos lançar uma nova forma de mostrar sua dedicação aos seus decks prediletos.



👉Se liga: https://t.co/WMNGwpDT9I pic.twitter.com/3IsuyDEtL5 — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) February 21, 2021

Não se sabe quanta experiência será ganha por invocar campeões ou jogar com eles, ou se qualquer outra mecânica desconhecida pode avançar a maestria. Mas pode-se presumir com segurança que as vitórias irão adicionar mais experiência do que derrotas.

Além desse sistema de maestria, a Riot indicou um Passe de Evento que será lançado junto com a expansão de Shurima. Este Passe foi incluído no calendário do jogo que foi mostrado algumas atualizações atrás. O Passe do Evento seguirá o mesmo sistema dos eventos anteriores Florescer Espiritual e K/DA x LoR.

Domine seus campeões favoritos e exiba sua habilidade com eles quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.