Riot adiciona Sivir a Legends of Runeterra junto com a nova palavra-chave Reputação na expansão Império dos Ascendentes

A temporada de spoilers do Legends of Runeterra: Império dos Ascendentes mostrou que o sétimo campeão se juntou à mais nova expansão. Hoje no Twitter, a Riot Games anunciou Sivir e uma nova palavra-chave chamada Reputação.

A mecânica mais recente é ativada se você tiver unidades atacando com cinco ou mais de dano em quatro momentos diferentes dentro do jogo. Esse dano pode ocorrer no Nexus ou nas unidades inimigas.

A honra custa mais do que vale.



No dia 3 de março, jogue com Sivir na nova expansão, Impérios dos Ascendentes.



No dia 3 de março, jogue com Sivir na nova expansão, Impérios dos Ascendentes.

Sivir é uma unidade campeã de quatro de mana com 5/3, Ataque Rápido e Escudo de Feitiço. Sivir atinge seu nível dois depois que você causa 35 de dano durante todo o jogo.

Depois de subir de nível, ela ganha + 1 / + 1, mantendo ambas as palavras-chave originais, e ganha uma nova habilidade que a faz compartilhar todas as suas palavras-chave com aliados ao declarar um ataque.

Os atributos de Sivir são mais agressivos para ajudar a construir sua reputação e ajuda a obter os bônus principais mais cedo. Graças ao Ataque Rápido e Escudo de Feitiço, Sivir será difícil de parar para qualquer força oponente em combate com ela atacando ou de qualquer feitiço ou habilidade.

Quando Sivir atinge o nível dois, sua capacidade de compartilhar palavras-chave é potente, como comprovado por cartas como o nível dois da Zoe e Give It All. Se Sivir for combinada com Piltover e Zaun, há uma chance de que ela possa fornecer Elusivo para todo o tabuleiro graças ao Mapa do Sumidouro. Se o seu oponente não conseguir remover o Escudo de Feitiço de Sivir antes que ela declare um ataque, todo o tabuleiro estará protegido contra habilidades durante o combate, como Julgamento, Ventos Rigorosos ou Quietude.

Além disso, Descoberta de Sorte pode ajudar Sivir a ter uma riqueza de palavras-chave para espalhar para seus aliados, o que pode melhorar o dano por meio do compartilhamento de Sobrepujar ou Elusivo, ou espalhando Assustador.

Como o Poder de Sivir é naturalmente cinco, ela pode ajudar a habilitar a palavra-chave Reputação. Se você está achando difícil juntar quatro ataques diferentes com cartas que têm cinco ou mais de Poder em combate, você pode usar feitiços que forçam ataques, como Combate Individual ou o Ataque Sifão recentemente revelado.

Sivir se juntará à lista de campeões quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.