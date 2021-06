Rek’Sai chega no Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo em Shurima

O primeiro dos três campeões a se juntar a Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo foi revelado. A Riot Games apresentou Rek’Sai hoje e, como esperado, ela continuará adicionando à mecânica Espreitar recém-revelada.

Rek’Sai é uma unidade campeã de três de mana com 3/6 e a palavra-chave Espreitar e uma habilidade que é desencadeada quando ela Espreita ou declara um ataque que concede +1/+0 aos aliados Espreitadores globalmente, que é semelhante ao que a nova palavra-chave faz sozinha. Além desse poder, ela tem uma habilidade de Fim de Rodada que a coloca de volta no deck. Rek’Sai atinge sua forma de nível dois quando declara um ataque com 10+ de poder.

Uma predadora ancestral vaga pelo deserto, sempre à espreita…



Dê uma conferida em Rek'Sai na galeria de cartas de Ascensão do Submundo: https://t.co/7xK86taxYn pic.twitter.com/jmsqNIssvu — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) June 23, 2021

Depois de subir de nível, Rek’Sai cria três Espreitadores aleatórios em sua mão, ganha + 1 / + 1, mantém sua palavra-chave Espreitar e habilidade de ataque. Além disso, ela abandona sua debilitante habilidade de Fim de Rodada que a embaralha no deck.

Na maioria das circunstâncias normais, a nova palavra-chave Espreitar só pode ser ativada uma vez por turno. Mas devido à forma como Rek’Sai é redigida, ela declarar um ataque ou efeito de Espreitar no topo do deck permite que você dobre efetivamente a quantidade de poder das ativações se ela for o foco.

Com todas as revelações recentes de cartas que colocam cartas no topo do seu baralho (seja por Prever ou Convocação do Bando), você pode ajudar a garantir essa consistência.

Comparado com todas as outras unidades Espreitar mostradas até agora, Rek’Sai tem estatísticas extremamente boas para seu custo. Apesar dessa força, sua habilidade de Fim de Rodada é terrível tanto para o tempo quanto para o valor. Se ela deixar o campo e retornar ao seu deck, você terá menos cartas para atacar ou se defender.

Isso significa que você deve tentar subir de nível o mais rápido possível para que ela perca sua habilidade de voltar ao deck. Além de estar constantemente à espreita ao longo do jogo, fortalecimentos de ataque temporários podem ajudar Rek’Sai a atingir o ponto de 10 de poder que ela precisa desesperadamente para ter sucesso.

Além de Rek’Sai, duas outras cartas foram reveladas hoje: Convocação do Bando e Xerxa’Reth, O Titã Subterrâneo.

Convocação do Bando é um feitiço Súbito de dois de mana comum com Espreitar que faz com que você coloque uma carta da sua mão no topo de seu deck para jogá-lo. Assim que o requisito for atendido, você cria dois seguidores Espreitaadores aleatórios em sua mão. Além disso, Convocação do Bando é o feitiço de campeão de Rek’Sai, então se você controlá-la no campo, suas outras cópias de Rek’Sai se tornam este feitiço.

Como um feitiço com Espreitar, esta carta de utilidade dá a você o potencial de fortalecer seus aliados quando você declara um ataque se Convocação do Bando estiver no topo de seu deck. Assim que estiver em sua mão, jogar Convocação do Bando na velocidade de Súbito permite que você garanta que uma carta com Espreitar estará no topo do seu deck quando você declarar um ataque devido ao custo associado a ele.

Uma vez lançada, a qualidade de dois Espreitadores aleatórios dependerá de como será o conjunto final desses tipos de unidades quando a temporada de spoiler terminar. No momento, existem Espreitadores com um custo menor associado a eles e apenas alguns que podem ser jogados de forma confiável nas fases posteriores do jogo.

Xerxa’Reth, o Titã Subterrâneo é uma unidade épica de cinco de mana com 2/6 e a palavra-chave Espreitar, bem como uma habilidade potente que ganha Assustador, Sobrepujar e Escudo de Feitiço durante a rodada quando declara um ataque se tem oito ou mais de poder.

Xerxa’Reth é o segundo seguidor com espreitar mais caro no momento, mas a habilidade que ele tem de ganhar palavras-chave que podem contornar as defesas do oponente o torna uma ameaça formidável se você conseguir ativar Espreitar o suficiente durante todo o jogo. Apesar dessa força, o Titã Subterrâneo é vulnerável fora do estágio de ataque, uma vez que perde seu Escudo de Feitiço assim que a rodada termina.

Rek’Sai se juntará à lista de campeões de Shurima quando LoR: Ascensão do Submundo for lançado em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 23 de junho.