Quantos campeões existem em Legends of Runeterra?

O mundo de Runeterra cresceu substancialmente nos últimos anos, desde sua criação com League of Legends. Graças a outros jogos como Teamfight Tactics e Legends of Runeterra, o universo fictício da Riot Games só ficou maior.

Estar no mesmo universo não significa que todos os mesmos personagens estão presentes, no entanto. É o caso do jogo de cartas Legends of Runeterra. Embora possa coexistir com o LoL, nem todos os mais de 150 campeões do LoL estão presentes no jogo.

Se você é novo no Legends of Runeterra, deve estar se perguntando quais campeões estão disponíveis para jogar e quantos estão no jogo. Felizmente, você tem muitas opções e alguns de seus campeões favoritos do LoL podem estar disponíveis.

Quantos campeões do LoL existem em Legends of Runeterra?

Imagem via Riot Games

No momento, existem 80 campeões diferentes em Legends of Runeterra, mas esse número provavelmente aumentará nos próximos meses, à medida que mais personagens entrarem na lista.

Aqui está todos os campeões do LoL atualmente disponíveis em Legends of Runeterra no momento em que este artigo foi escrito.

Ahri Akshan Anivia Aphelios Ashe Aurelion Sol Azir Braum Caitlyn Darius Diana Draven Ekko Elise Ezreal Fiora Fizz Gangplank Garen Hecarim Heimerdinger Irelia Jarvan IV Jayce Jinx Kalista Karma Katarina Kennen Kindred Leblanc Lee Sin Leona Lissandra Lucian Lulu Lux Malphite Maokai Miss Fortune Nami Nasus Nautilus Nocturne Pantheon Poppy Pyke Quinn Rek’Sai Renekton Riven Rumble Sejuani Senna Shen Shyvana Sion Sivir Soraka Swain Tahm Kench Taliyah Taric Teemo Thresh Tristana Trundle Tryndamere Twisted Fate Veigar Vi Viego Viktor Vladimir Xerath Yasuo Zed Ziggs Zilean Zoe

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de dezembro.