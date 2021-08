A Riot Games saiu de sua concha em 2020 e lançou títulos de qualidade para o mundo dos jogos. Visando o gênero atirador e jogo de cartas, a desenvolvedora lançou dois títulos que rapidamente se tornaram sucessos.

Comparado com VALORANT, Legends of Runeterra nasceu em um gênero menos competitivo e sua única competição real era Hearthstone. Considerando há quanto tempo Hearthstone existe, ele tem uma base de jogadores estável. O maior ponto forte de LoR era o quão amigável e gatuito ele é, além de sua conexão com a história intrigante do LoL.

Considerando o tamanho da comunidade de LoR e todos os espectadores que sintonizam todos os dias para assistir ao jogo na twitch, é natural imaginar quantos jogadores ativos LoR pode ter.

Quantas pessoas jogam Legends of Runeterra?

Enquanto a maioria dos desenvolvedores compartilham esses números regularmente ou apresentam contagens ao vivo no banco de dados da Steam, a Riot não faz isso, tornando impossível determinar quantos jogadores estão jogando LoR a qualquer momento.

Com todas as diferentes plataformas em que o LoR está disponível, seria necessário que a Riot divulgasse os números que possui para que os jogadores pudessem ter uma ideia sobre o estado da base de jogadores. É impossível fazer qualquer estimativa sem números oficiais, uma vez que não existem fontes para extrair dados sobre o LoR.

No entanto, isso não se aplica apenas a LoR. Todos os jogos da Riot compartilham a mesma situação. Pode incomodar os jogadores que gostam de estatísticas ou apenas gostam de saber com quantos outros jogadores estão jogando, mas também pode ser o melhor para a longevidade de um título. Mostrar a contagem de jogadores pode criar uma barreira psicológica para os jogadores e pode afastá-los do jogo se os números continuarem a cair a cada dia.

Ambos Artifact e Heroes of Newerth lutaram com suas bases de jogadores cada vez menores e ver menos jogadores online a cada dia foi o prego final no caixão para alguns dos jogadores restantes. HoN ainda continua a ter uma base de jogadores estável e em boas mãos quando se trata de desenvolvimento, mas Artifact foi posteriormente abandonado pela Valve com apenas algumas centenas de jogadores restantes.

Desde que os jogadores consigam encontrar partidas e se divertir com o jogo, o número de jogadores não deve ser motivo de preocupação. Com o estado de LoR e como a Riot cuida do jogo, é mais provável que atraia novos jogadores todos os dias, em vez de perder.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 13 de agosto.