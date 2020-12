Palavras-chave da expansão Criação Cósmica de Legends of Runeterra

Legends of Runeterra: Criação Cósmica é a última expansão do conjunto Chamado da Montanha e finalmente teve todas as suas cartas reveladas.

Além disso, as duas novas mecânicas associadas aos campeões mais recentes, Viktor e Riven, foram apresentadas ao jogo. Ambos os campeões trouxeram palavras-chave interessantes para corresponder às suas contrapartes de League of Legends.

Com duas novas palavras-chave para aprender, aqui está o que você pode esperar de cada mecânica e alguns exemplos de cartas para entendê-las melhor.

Aperfeiçoar

Como a expansão que gira em torno da criação de cartas, Aperfeiçoar leva essa identidade à frente como nova palavra-chave. Como uma mecânica exclusiva de Piltover & Zaun, Aperfeiçoar dá a qualquer unidade com a palavra-chave um aumento de + 1 / + 0 nas estatísticas toda vez que seu controlador joga uma carta criada por uma habilidade.

As cartas são considerados criadas quando foram feitos por um efeito, seja aleatório ou específico, e não importa se a carta era um colecionável na coleção. Isso significa que efeitos como Evocar, Armadilheiro Avarosiano, Universidade de Piltover e Ezreal são considerados habilidades de criação.

Viktor está na vanguarda dessa mecânica, precisando que seu usuário jogue oito cartas criadas para subir de nível. Além de precisar de cartas criadas, Viktor também fornece um feitiço barato a cada turno para ajudar a alcançar sua forma evoluída.

Como Aperfeiçoar apenas aumenta as estatísticas ofensivas de suas unidades com a palavra-chave, ele é mais agressiva e deve ser utilizada com decks mais rápidos em mente.

Reforjar

Para continuar o tema de criação, Reforjar é uma mecânica exclusiva de Noxus que tem como tema a lâmina de Riven e o tempo que leva para consertá-la. Sempre que você ativa a habilidade Reforjar de um card, você ganha um dos três feitiços súbitos de Fragmento de Lâmina de um de mana que fortalece temporariamente suas unidades. Cada vez que você Reforja, você não pode obter um fragmento de lâmina duplicado até obter cada peça única do quebra-cabeça.

Imagem via Riot Games

Depois de ativar todos os três fragmentos, você ganha Lâmina do Exílio, que é um feitiço lento de três de mana que combina todos os efeitos dos Fragmentos de Lâmina em um fortalecimento permanente. A Lâmina do Exílio está vinculado ao nível de Riven. Ela sobe de nível sempre que está no tabuleiro e você tem a arma na mão.

Devido à natureza flexível e criativa do Reforjar, existem vários caminhos que você pode seguir ao usar esta palavra-chave. Uma vez que feitiços baratos são criados, você pode combiná-los com Ionia e Lee Sin especificamente para aumentar o nível dele rapidamente e ativar suas outras cartas Iônicas que requerem múltiplos lançamentos de feitiços.

Uma vez que todos os fragmentos de lâmina são magias de fortalecimento, você pode combinar Riven com Taric e Targon para espalhar vários fortalecimentos por todo o tabuleiro e aumentar o nível de poder de suas unidades durante o combate.

Com Fragmentos de Lâmina sendo uma subclasse criada de cartas, cada vez que você conjura um Fragmento de Lâmina, a palavra-chave Aperfeiçoar mencionada anteriormente é ativada. Aperfeiçoar escala bem com cartas baratas, o que torna Reforjar e Aperfeiçoar uma combinação potente de habilidades.

Você pode tentar dominar essas palavras-chave quando LoR: Criação Cósmica for lançado oficialmente para PC e dispositivos móveis amanhã, 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de dezembro.