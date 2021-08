Palavra-chave Impacto e 6 novas cartas de Bandópolis reveladas para Além do Bandobosque de Legends of Runeterra

Seis cartas colecionáveis ​​e uma nova palavra-chave do próximo conjunto Além do Bandobosque de Legends of Runeterra foram reveladas hoje.

A mais nova mecânica, Impacto, dá às unidades a capacidade de causar um de dano ao Nexus inimigo sempre que golpeiam durante um ataque. Embora pareça minúsculo no início, Impacto pode acumular, permitindo um potencial de dano maior.

As seis cartas reveladas hoje incluem Poro Primitivo, Empilhadores de Pedras, Mandante da Arena, Treno de Poros, Caminhos Ocultos e Cacarecos Preciosos.

Imagem via Riot Games



Poro Primitivo é uma unidade Poro de um de mana comum de Bandópolis e Freljord com 1/1 e a palavra-chave Impacto.

Treno de Poro é uma unidade Poro épica de cinco de mana de Bandópolis e Freljord com 5/5 e a palavra-chave Impacto. Além disso, sempre que Treno de Poro declara um ataque, ele invoca um Poro aleatório atacante de custo um.

Empilhadores de Pedras é uma unidade yordle comum de quatro de mana de Bandópolis com 2/2 e as palavras-chave Impacto e Robusto.

Mandante da Arena é uma unidade yordle de três de mana comum de Bandópolis e Noxus com 4/2 e a palavra-chave Ataque Rápido.

Caminhos Ocultos é um feitiço comum súbito de cinco de mana de Bandópolis que compra duas cartas para você. Se você criou duas ou mais cartas durante o jogo, seu custo de mana é reduzido em dois.

Cacarecos Preciosos é um feitiço raro lento de 10 de mana de Bandópolis que enche sua mão com cartas aleatórias. Seus custos são definidos como zero e elas se tornam fugazes. Além disso, você só pode jogar mais três cartas pelo resto da rodada.

Implicações no Meta

A nova palavra-chave oferece implicações interessantes em termos de como pode ser aplicada. Embora o valor básico que ele pode fornecer seja pelo menos um de dano, ele é redigido de uma forma que certos efeitos podem conceder essa nova mecânica a cartas com a palavra-chave.

Poro Primitivo é o padrão “novo Poro de um de mana para cada conjunto” que é esperado sempre que ocorre um novo ciclo de expansão. Embora a nova palavra-chave seja agressiva, colocá-la em um 1/1 por um de mana não é o uso ideal dela, já que a unidade precisa declarar um ataque e o mais novo Poro pode ser facilmente removido.

Empilhadores de Pedras é uma melhoria direta do Defensor da Vanguarda, ignorando os subtipos tribais, já que ganhar uma palavra-chave inteiramente nova oferece uma chance maior de viabilidade. Graças à sua palavra-chave Robusto, ele tem mais poder de permanência no tabuleiro e pode realizar mais ataques, o que produz mais danos.

Treno de Poros é uma ameaça de midrange de tamanho considerável que tem a chance de criar um tabuleiro amplo por si só enquanto causa danos extras graças ao Impacto. Se o seu oponente não puder igualar a troca com o seus Poros recém-gerados, há uma chance de que as palavras-chave do Poros criados possam fornecer utilidades como Poro Afetuoso ou Poro Solitário.

Mandante da Arena é apenas mais uma pilha de estatísticas com uma palavra-chave e faz comparações com Senna e LeBlanc. Até descobrirmos quais sinergias e combinações beneficiam as unidades da tribo yordle, será impossível avaliar todo o potencial do Mandante da Arena. Apesar disso, decks aggro de Bandópolis ou Noxus tentando encontrar unidades agressivas podem se beneficiar do Mandante da Arena.

Caminhos Ocultos é um efeito gerador de valor semelhante à Meditação Profunda de Ionia. Embora criar pelo menos duas cartas durante o jogo seja geralmente mais fácil do que lançar dois feitiços em um turno, tudo depende de quão difícil é para Bandópolis gerar cartas. Do jeito que está, apenas Yordle Palestrinha, que foi revelado ontem, tem a capacidade de criar cartas dentro da região.

Apesar dessa falha potencial, combinar Caminhos Ocultos com outras regiões que não têm problemas para criar cartas, como Targon ou Piltover e Zaun, pode corrigir essa fraqueza. Além disso, mais revelações de cartas de Bandópolis podem melhorar o nível de poder desta carta.

O Cacarecos Preciosos é como o Tesouro não colecionável de Águas de Sentina com a quantidade de variação e o alto valor que pode fornecer. Apesar de ter um efeito similarmente poderoso, Cacarecos Preciosos custa o dobro de mana de Arca do Tesouro e tem a grande desvantagem de poder jogar apenas três cartas depois.

Com todos esses Empilhadores de pedras parecidos com Gnar, é possível que a revelação de Gnar esteja próxima. Se ele não estiver neste conjunto, Gnar pode seguir em uma expansão futura como Zilean ou Rek’sai fizeram.

LoR: Além de Bandobosque será lançado em 25 de agosto com 126 novas cartas, nove das quais incluem campeões.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de agosto.