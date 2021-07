O último evento sazonal do Legends of Runeterra contará com um passe de batalha onde os jogadores podem escolher se alinhar com os Destruídos ou os Sentinelas

A Riot Games revelou mais detalhes para seu próximo evento sazonal Sentinelas da Luz em Legends of Runeterra.

Além dos cosméticos usuais que os jogadores podem esperar de um evento do LoR, o Sentinelas da Luz está sendo combinado com uma mini-expansão de campeão semelhante à de Aphelios lançada em fevereiro. Ao contrário da primeira expansão, porém, esta está adicionando dois campeões ao jogo: Viego e Akshan.

Além dos dois novos campeões que se juntam ao LoR, haverá 21 outras cartas colecionáveis ​​lutando com ou contra a névoa da Ruína. Se o híbrido de evento/expansão de campeão duplo Sentinelas da Luz for semelhante ao lançamento de Aphelios, os jogadores podem esperar receber potencialmente pelo menos uma cópia gratuita de cada nova carta.

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

Conforme esperado em cada evento sazonal, um passe de batalha onde os jogadores podem reivindicar recompensas grátis e premium para jogar LoR estará disponível. Ao contrário de outros passes no passado, haverá um tempo para os jogadores declararem sua lealdade a uma versão Destruída ou Sentinela do passe. Dependendo do lado com o qual você se alinha, você ganhará recompensas temáticas junto com a adição de pontos a um metagame não canônico onde a quantidade de suporte que uma facção obtém acabará vencendo.

Se você tem medo de escolher o lado perdedor, cada jogador receberá uma recompensa com base na vitória dos Destruídos ou Sentinelas, mesmo que você se alie a quem perder. Além disso, uma vez que um jogador completa sua facção escolhida, ele será capaz de transbordar os pontos para a outra não selecionada. Isso permite que eles reivindiquem algumas, mas não todas as recompensas específicas de cada lado.

Os jogadores que completam o passe de evento Sentinelas contribuem para o Fundo de Impacto Social da Riot Games.

Há um número recorde de cosméticos que os jogadores de LoR podem esperar deste evento. Além de um tabuleiro com o tema Sede dos Sentinelas, os jogadores encontrarão Guardiões Destruídos e Sentinelas, versos de Cartas, emotes e sete novas skins de campeão que são canônicas para a história que se desenrola.

Declare sua lealdade à Ruína ou aos Sentinelas quando o próximo evento sazonal de LoR for lançado em 14 de julho. Os jogadores terão até 11 de agosto para participar do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 08 de julho.