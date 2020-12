Novos arquétipos da Expedição de Criação Cósmica de Legends of Runeterra

Criação Cósmica é a última expansão do conjunto Chamado da montanha de Legends of Runeterra. Como sempre, quando novas cartas são adicionadas ao jogo, o modo Expedição do LoR procura trazer as mais novas inclusões para o formato com vários arquétipos.

Como qualquer outra expansão ou lançamento de conjunto, o primeiro mês do modo Expedição adicionará um grande bônus para encontrar esses arquétipos mais novos. Este bônus ponderado dura em média duas atualizações, diminuindo a chance inicial na primeira atualização para a expansão antes de ser totalmente removido na atualização seguinte.

Todos as provações atuais e em andamento nos quais os jogadores estão no meio serão encerradas à força assim que a nova expansão chegar. Embora os jogadores ainda recebam recompensas por sua maior contagem de vitórias em qualquer uma de suas tentativas, se a provação atual terminar prematuramente, eles ainda devem tentar terminar a expedição se não conseguiram sete vitórias ainda.

Aqui estão os novos arquétipos e notas completas para o modo Expedição na atualização 1.16:

Quatro novos arquétipos da Criação Cósmica adicionados à seleção de Expedições.

Aperfeiçoamentos Incríveis: Viktor e Zoe trabalham juntos para criar muitas cartas e, com sorte (já que não é *sempre* que isso acontece nesse arquétipo!), invocar uma Gatástrofe gigante.

Lâminas e Fortalecimentos: arquétipo baseado no fortalecimento das suas unidades, estrelando Riven e Taric.

Confronto Aperfeiçoado: arquétipo bônus que conta com os fragmentos de lâmina da Riven fortalecendo as criações Aperfeiçoadas do Viktor.

Cripta das Coroas: arquétipo bônus de Garen e Thresh que gira em torno dos monumentos A Grande Praça e Criptas de Helia.

Temporariamente, os arquétipos de Criação Cósmica terão três vezes mais chances de aparecer nas Seleções de Campeão iniciais. Igualaremos essas chances em uma atualização futura.

Cartas da Criação Cósmica foram adicionadas a vários arquétipos.

Também retiraremos dois arquétipos bônus: Gataclisma e Guarda Carmesim. Isso significa que cada região terá exatamente dois arquétipos bônus no formato da Criação Cósmica.

OBSERVAÇÃO: quando a expansão Criação Cósmica for implementada, os jogadores terão que abrir mão de suas Expedições ativas, pois elas serão reiniciadas. As provações ativas (que não incluem as que ainda estão na fase de montagem do deck) concederão recompensas normalmente.

O que esses novos arquétipos significam para o meta da Expedição

Em formatos limitados como o Expedição, decks que podem ultrapassar o tempo dos oponentes e fazer jogadas rápidas são os favoritos. Devido a isso, o arquétipo de Riven e Taric parece o melhor dos quatro à primeira vista. As unidades de Noxus e Targon podem se encaixar bem nas primeiras curvas de mana e qualquer excesso de mana pode ser gasto para fortalecê-los durante o combate.

Apesar disso, é possível que com uma infinidade de novas cartas entrando no ringue, o formato pode ficar temporariamente lento devido aos jogadores que tentam se acostumar com as novas cartas. Se o modo perder seu ritmo normal, o arquétipo de Viktor e Zoe pode encontrar um ponto no meta.

Você pode praticar e dominar todos esses novos arquétipos quando LoR: Criação Cósmica for lançado amanhã, 16 de dezembro, no PC e no celular.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de dezembro.