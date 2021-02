Novas 17 cartas de todas as regiões reveladas para a expansão Império dos Ascendentes de Legends of Runeterra

Fãs de todos os arquétipos encontrarão ferramentas interessantes no lote de cartas de hoje.

A Riot Games está fazendo uma pausa nos apoilers de campeões para a próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes, já que há apenas três para serem revelados.

Mas hoje, a Riot mostrou 17 novos cartões colecionáveis ​​que todas as regiões não Shuriman irão desfrutar:

Convocação do Destino

Pico Pontesestrelado

Riquezas Perdidas

Dados Viciados

Aprendiz das Sombras

Músicos de Batalha

Pico de Produção

Cronologias Simultâneas

Sangríneo Carmesim

A União faz a Força

Fiandeira Estridente

Fiandeiro de Almas

Escaravelho Marinho

Lanchinho de Dragão

Petricórneo Imponente

Dádiva Ancestral

Despojos de Guerra

Convocação do Destino é um feitiço Épico Súbito de Targon de oito de mana que concede a uma unidade aliada em mãos + 8 / + 8.

Esta carta pode permitir que você configure um potencial combo de turno no futuro, dando-lhe a chance de gastar o fortalecimento de mana mais cedo do que o normal. Embora gastar sua mana para consolidar o poder em uma carta possa ser arriscado, Targon possui várias unidades dentro da região que possuem Escudo de Feitiço, permitindo que esta seja uma opção potencialmente mais segura do que outras cartas de fortalecimento.

Além disso, Convocação do Destino tem sinergia inerente com cartas como Vanguarda de Rapinas Prateadas que se duplicam quando invocadas.

Pico Pontestrelado é um Monumento Raro de Targon de dois de mana que tem uma contagem regressiva de dois, que lhe dará duas cartas celestiais aleatórias que custam três ou menos de mana quando o tempo se esgotar.

Embora os Celestiais tenham um nível de poder maior do que a média das cartas, o fato de você ter que esperar dois turnos antes de recebê-los, além de receber aleatórios, torna esta carta arriscada na melhor das hipóteses. Esta carta tem a chance de aparecer em Teceperas, no entanto, se você tiver dois de mana restantes.

Riquezas Perdidas é um feitiço Súbito Raro de quatro de mana de Águas de Sentina que faz você comprar um Tesouro em seu deck. Se não houver cartas de tesouro em seu deck, Riquezas Perdidas criará duas cópias.

No momento, apenas Colecionadora de Naufrágios e Riquezas Perdidas são cartas capazes de produzir tesouros. Embora Tesouros sejam cartas potentes, suas habilidades e eficácia são muito variadas para gastar seis espaços de cartas para comprá-los consistentemente com Riquezas Perdidas.

Dados Viciados é um feitiço Épico de Águas de Sentina de quatro de mana que faz com que você pegue uma carta do baralho oponente cada vez que causar dano ao Nexus inimigo pelo resto da rodada.

Embora Dados Viciados tenha o potencial de tirar várias cartas do deck de seu oponente, ele pode passar mais tempo defendendo seu Nexus durante o combate no turno em que você jogar essa carta. Isso significa que, para obter o máximo de valor possível, você pode usar o efeito de dano de cartas como Miquinhos Explosivos, Tiro de Aviso ou Durma com os Peixes.

Aprendiz das Sombras é uma unidade comum de um de mana com 1/1 e Elusico de Ionia que tem uma habilidade de invocar que concede a ele um bônus de + 1 / + 1 permanente se ele vir uma unidade aliada com Efêmero.

Embora uma unidade de 2/2 de um de mana com Elusivo seja uma recompensa poderosa para o custo, não há decks de Ionia de nível superior que fornecem unidades Efêmeras em uma velocidade de não ataque. Aprendiz das Sombras tem a chance de tornar um deck Efêmero hiper-aggro viável com cartas como Demônio das Sombra e Vidente Taciturna, mas esse deck tem uma boa chance de ficar sem valor e fôlego muito rapidamente.

Músicos de Batalha é uma unidade épica de quatro de mana com 1/4 de Ionia com Sintonia que recarrega seu mana de feitiço e compra uma carta na primeira vez que você convoca três outras unidades em uma rodada.

Embora invocar várias unidades na quinta rodada possa ser uma tarefa difícil, Olho do Dragão tem potencial para fazer isso graças aos Dragonitos que ela pode gerar. Além disso, cartas que se voltam para a mão como Conspirador Navori podem ajudar a alcançar esse efeito de invocação em massa a cada turno.

Pico de Produção é um feitiço de Piltover e Zaun Lento de mana zero que faz com que você gaste todo o seu mana para jogá-lo. Depois de ativar esta carta, você convoca torres de Heimerdinger aleatórias em que seus custos totais são iguais ao mana gasto.

Como o Pico de Produção não especifica quantas unidades convoca para o mana gasto, será difícil obter torres específicas desta carta. Mas enquanto Pico de Produção pode parecer uma carta aleatória que não vale o esforço, ele tem uma chance de subir de nível instantaneamente para Heimerdinger se você gastar seis de mana nele.

Cronologias Simultâneas é um feitiço épico de Piltover e Zaun Lento que altera sua jogabilidade pelo resto da partida. Na primeira vez em que você joga uma unidade a cada rodada, você tem a opção de escolher entre três unidades para transformar sua unidade invocada.

Este efeito é difícil de avaliar, pois os resultados são muito variados e aleatórios. Embora seja maravilhoso se transformar em unidades com habilidades de invocação negativas, como Frota Caçadora, a probabilidade disso não é favorável. Dependendo de como as habilidades e essa transformação são ordenadas, esse efeito pode ter o potencial de terminar o jogo na hora se você jogar com um Comandante Ledros e conseguir transformá-lo no O Apavorador.

Sangríneo Carmesim é uma unidade comum de um de mana com 1/2 de Noxus que causa um de dano à próxima unidade que você joga e concede a si mesma + 1 / + 1 após você conseguir fazer isso.

Como o próprio nome indica, esta carta tem uma sinergia fantástica com cartas Carmesim, já que o um de dano permitirá que você ative suas habilidades. Embora os decks no estilo carmesim ainda não tenham sido uma força dominante na ranqueada, um de mana que pode se tornar uma unidade 2/3 tem o potencial de adicionar consistência ao arquétipo popular.

A União faz a Força é um feitiço de Noxus comum de oito de mana que invoca dois Saqueadores da Legião. Os Saqueadores da Legião que são invocados da União faz a Força receberão bônus de quaisquer ataques anteriores de Saqueadores. Essa estratégia é inconsistente, já que depende de ir primeiro para fazer o efeito bola de neve acontecer. Além disso, se você não conseguir jogar com nenhum Saqueador da Legião no início do jogo, você estará efetivamente convocando 6/4 de estatísticas divididas entre duas cartas, o que é ineficiente.

Fiandeira Estridente é uma unidade Aranha Rara de 4 de mana com 2/5 de Noxus que concede a todos os seus aliados Aranha, incluindo ela mesma, um bônus permanente de + 1 / + 0 após declarar um ataque.

Como uma Aranha com um total considerável de Vida, a Fiandeira Estridente tem o potencial de ser uma nova recompensa para seus tabuleiros mais amplos, que podem ser ativados várias vezes. Embora a maioria das estratégias viáveis ​​de Aranha gire em torno de Elise por ter muitas Aranhas, a Fiandeira Estridente pode servir como uma alternativa para a campeã das Ilhas das Sombras.

Fianddeiro de Almas é uma unidade Aranha com 3/2 de três de mana comum das Ilhas das Sombras que recebe um aumento permanente de + 1 / + 1 e Assustador se um aliado tiver morrido na rodada em que é invocado. Para que o Fiandeiro de Almas alcance um poder viável, você precisa garantir que um aliado morra para ativar esse efeito e torná-lo uma unidade assustadora para seu oponente.

Fiandeiro das Almas está em competição direta com Predadora Desenfreada como uma carta de recompensa de Aranha com três de mana. Enquanto a Desenfreada consegue tabuleiros maiores, Fiandeiro das Almas atrai todo o poder para si.

Escaravelho Marinho é uma unidade Monstro Marinho comum de dois de mana com 1/2 das Ilhas das Sombras com a palavra-chave Profundezas e uma habilidade que abdica uma carta se outra unidade aliada morrer ou usar o Último Suspiro.

Como o Monstro Marinho mais barato, o Escaravelho traz uma nova ferramenta viável para Monstros Marinhos, colocando o fortalecimento de Profundezas no tabuleiro muito mais cedo. Ele também tem a capacidade de acelerar seu deck até 15 cartas ou menos devido à sua chance constante de abdicar seu próprio deck.

Lanchinho de Dragão é uma unidade comum de um de mana com 0/3 de Demacia que faz um dragão golpeá-lo e compra uma carta após você jogar um de sua mão. Além de fornecer aceleração de deck, Lanchinho de Dragão pode ajudar a ativar Fúria em seus Dragões e facilitar a taxa em que Shyvana sobe de nível. Além disso, Lanchinho de Dragão pode potencialmente curar você em dois pontos de vida se você usá-lo para bloquear unidades agressivas iniciais que seu oponente invoca.

Petricórneo Imponente é uma unidade comum de seis de mana com 7/7 de Demacia que não pode receber dano de feitiços ou habilidades inimigas. Enquanto os atributos estão acima da média para seu custo junto com seu potente efeito de evasão, o Petricórneo ainda é vulnerável a truques de combate que aumentam o poder de uma unidade inimiga. Além dessa fraqueza potencial, o Petricórneo Imponente não está protegido contra remoções de cartas como Vingança, Cometa Cadente e A Ruína.

Dádiva Ancestral é um feitiço Common Súbito de dois de mana de Freljord que concede ao aliado no topo do seu deck + 2 / + 2. Este aumento é estendido a todo o seu deck se você estiver Iluminado.

Embora Dádiva Ancestral tenha a chance de fornecer um valor imenso reforçando seu deck inteiro, esse bônus só fica ativo quando você atinge 10 de mana. Isso significa que é menos provável que você encontre o uso ideal para esta carta, pois isso ocorre mais tarde no jogo.

Despojos de Guerra é um feitiço comum Súbito de três de mana de Freljord que concede à unidade + 1 / + 2. Este aumento de estatísticas é melhorado para + 2 / + 4 se você Saquear.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Império dos Ascendentes estiver disponível em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.