Notas da atualização 3.0 de Legends of Runeterra

Grandes mudanças estão ocorrendo no início de um novo ano.

Grandes mudanças estão ocorrendo no Legends of Runeterra após as férias da Riot Games através da atualização 3.0.

A atualização 3.0 do LoR está programada para incluir um grande número de fortalecimentos e enfraquecimentos, mostrando os ajustes feitos em um total de nove campeões. Conchianos Curiosos, uma carta altamente amada e odiada, também foi atingida junto com Prefeito de Bandópolis. A equipe de balanceamento do LoR atingiu decks dominantes como Sion / Draven e Sejuani / Gangplank enquanto “melhorar a diversidade do meta e das regiões” por meio de fortalecimentos para a região de Freljord.

Aqui estão todas as alterações de equilíbrio da atualização 3.0 do LoR, de acordo com a Riot Games.

Mudanças de balanceamento de campeão do LoR

Imagem via Riot Games

Um enfraquecimento foi aplicado ao poder de Sion em todos os níveis, especialmente no nível um. Anivia tem o potencial de retornar ao meta por meio de fortalecimentos de estatísticas base, junto com Ashe, graças a uma mudança de texto. Os decks Mono-Shurima foram fortalecidos com um fortalecimento de Xerath, enquanto os Kindred foram atingidos por um enfraquecimento de resistência em ambos os níveis. Darius também recebeu um leve fortalecimento de resistência.

Sion nível um : Poder enfraquecido de 3/6 para 1/6

: Poder enfraquecido de 3/6 para 1/6 Sion nível dois : Poder enfraquecido de 10/6 para 8/6

: Poder enfraquecido de 10/6 para 8/6 Sion reanimado : Poder enfraquecido de 4/10 para 4/8

: Poder enfraquecido de 4/10 para 4/8 Ashe : O requisito para subir de nível mudou de “Você Congelou 5+ inimigos.” para “Você Congelou 4+ inimigos.”

: O requisito para subir de nível mudou de “Você Congelou 5+ inimigos.” para “Você Congelou 4+ inimigos.” Trundle nível um : Resistência fortalecida de 4/5 a 4/6

: Resistência fortalecida de 4/5 a 4/6 Trundle nível dois : Resistência fortalecida de 5/6 a 5/7

: Resistência fortalecida de 5/6 a 5/7 Anivia nível um : estatísticas fortalecidas de 2/4 a 3/5

: estatísticas fortalecidas de 2/4 a 3/5 Anivia nível dois : estatísticas fortalecidas de 3/5 a 4/6

: estatísticas fortalecidas de 3/5 a 4/6 Kindred : Mudou de custo cinco para custo quatro

: Mudou de custo cinco para custo quatro Kindred nível um : Resistência reduzida de 4/4 para 4/3

: Resistência reduzida de 4/4 para 4/3 Kindred nível dois : Resistência reduzida de 5/5 para 5/4

: Resistência reduzida de 5/5 para 5/4 Maokai : O texto da habilidade de nível um e dois mudou de “O efeito é ativado ao Jogar outro aliado.” para “O efeito é ativado ao Invocar outro aliado”

: O texto da habilidade de nível um e dois mudou de “O efeito é ativado ao Jogar outro aliado.” para “O efeito é ativado ao Invocar outro aliado” Darius nível um : Resistência fortalecida de 6/5 a 6/6

: Resistência fortalecida de 6/5 a 6/6 Darius nível dois : Resistência fortalecida de 10/5 a 10/6

: Resistência fortalecida de 10/5 a 10/6 Diana : O texto da habilidade de nível um e dois mudou de “Anoitecer: Me conceda Desafiador nesta rodada.” para “Anoitecer ou ao ativar outra carta com Anoitecer: Me conceda Desafiador nesta rodada”

: O texto da habilidade de nível um e dois mudou de “Anoitecer: Me conceda Desafiador nesta rodada.” para “Anoitecer ou ao ativar outra carta com Anoitecer: Me conceda Desafiador nesta rodada” Xerath nível um : Resistência fortalecida de 3/3 para 3/4

: Resistência fortalecida de 3/3 para 3/4 Xerath nível dois : Resistência fortalecida de 4/4 para 4/5

: Resistência fortalecida de 4/4 para 4/5 Xerath nível três: “A habilidade agora é acionada ao destruir um Monumento e alveja unidades inimigas antes de alvejar o Nexus”

Mudanças de balanceamento de unidade

Imagem via Riot Games

Conchianos Curiosos teve um leve enfraquecimento da resistência da carta. O Prefeito de Bandópolis foi atingido por uma grande mudança de texto, junto com o Yordle Palestrinha. E Corina Veraza recebeu um fortlaecimento de estatísticas base.

Conchianos Curiosos : Resistência enfraquecida de 4/6 para 4/4

: Resistência enfraquecida de 4/6 para 4/4 Prefeito de Bandópolis : O texto mudou de “Suas unidades multirregionais custam 1 a menos.” para ” A cada rodada, a primeira unidade multirregional que você jogar custa 1 a menos.”

: O texto mudou de “Suas unidades multirregionais custam 1 a menos.” para A cada rodada, a primeira unidade multirregional que você jogar custa 1 a menos.” Yordle Palestrinha : Agora, apenas cria um dardo venenoso fugaz na mão ao atacar

: Agora, apenas cria um dardo venenoso fugaz na mão ao atacar Xamã das Glacipresas : Resistência fortalecida de 3/3 para 3/4

: Resistência fortalecida de 3/3 para 3/4 Pastor de Poros : o texto mudou de “Ao me invocar, compre um Poro se tiver um aliado Poro.” para “Ao me invocar, compre um Poro se você Contemplar um Poro”

: o texto mudou de “Ao me invocar, compre um Poro se tiver um aliado Poro.” para “Ao me invocar, compre um Poro se você Contemplar um Poro” Raxinim Grandona : Resistência fortalecida de 4/3 para 4/4

: Resistência fortalecida de 4/3 para 4/4 Rex Destruído : Estatísticas base fortalecidas de 3/3 para 4/4

: Estatísticas base fortalecidas de 3/3 para 4/4 Rex Destruído : Efeito desencadeado aumentado de cinco para seis

: Efeito desencadeado aumentado de cinco para seis Criaturas Coralinas : Resistência aumentada de 1/2 para 1/3

: Resistência aumentada de 1/2 para 1/3 Corina Veraza : Estatísticas base fortalecidas de 6/6 para 8/8

: Estatísticas base fortalecidas de 6/6 para 8/8 Barman do Beco : Resistência fortalecida de 3/2 para 3/3

: Resistência fortalecida de 3/2 para 3/3 Barman do Beco : Agora pode criar cartas fora das regiões do seu deck

: Agora pode criar cartas fora das regiões do seu deck Esmagobô Dourado : tipo da carta alterado de nenhum para Tecnológico

: tipo da carta alterado de nenhum para Tecnológico Aquele que Encara: dano aumentado de causar dois em todas as outras unidades para causar três em todas as outras unidades

Mudanças no balanceamento de feitiços

Imagem via Riot Games

Vozes dos Ancestrais foi fortalecido comprando das cinco primeiras cartas do seu deck. E Legado Glacinata foi fortalecido de um feitiço de velocidade lenta para um feitiço súbito, enquanto Glória dos Ascendentes teve seu custo reduzido para seis.

Disco Solar Soterrado : Alterado de “Início da Partida: Compre 1 cópia minha se todas as suas cartas forem de Shurima.” para “Início da Partida: Invoque 1 cópia minha se todas as suas cartas forem de Shurima.”

: Alterado de “Início da Partida: Compre 1 cópia minha se todas as suas cartas forem de Shurima.” para “Início da Partida: Invoque 1 cópia minha se todas as suas cartas forem de Shurima.” Vingança : Custo reduzido de sete para seis

: Custo reduzido de sete para seis Glória dos Ascendentes : Custo reduzido de sete para seis

: Custo reduzido de sete para seis Legado dos Glacinatas : mudou de feitiço de velocidade lenta para súbita

: mudou de feitiço de velocidade lenta para súbita Vozes dos Ancestrais : O texto mudou de “das primeiras 4 cartas do seu deck” para “das primeiras 5 cartas do seu deck”.

: O texto mudou de “das primeiras 4 cartas do seu deck” para “das primeiras 5 cartas do seu deck”. Arpão de Mosntros : Efeito de saquear enfraquecido de “custo três a menos” para “custo dois a menos”

: Efeito de saquear enfraquecido de “custo três a menos” para “custo dois a menos” Caminhos Ocultos: o custo aumentou de cinco para seis.

Correções de erro

Imagem via Riot Games

Corrigido um erro com a ativação de áudio quando não se está focando o jogo.

Corrigido um problema que fazia só a primeira unidade ser selecionada ao tentar selecionar várias cartas de uma vez.

Corrigido um problema que causava o não acionamento de efeitos visuais ao conjurar Atirar Mudas.

Corrigido um problema que fazia as cartas de O Arsenal do oponente receber uma palavra-chave aleatória quando a pessoa destruísse um Monumento inimigo.

Corrigido um problema que fazia o Olho do Oráculo exibir o resultado incorreto da conjuração de Determinação Individual na Matriarca Caudamanto.

Corrigido um problema visual que fazia a perspectiva de Evocar do oponente quando o Aurelion Sol era jogado mostrar carta por carta em vez de todas elas de uma vez.

Corrigidos vários problemas de dublagem que faziam os aliados não interagirem com cartas invocadas.

Corrigido um problema visual que fazia certas molduras de cartas aparecerem só depois da finalização dos efeitos visuais, e os atributos ficavam voando em cima da arte da unidade.

As citações narrativas da Escudeira Yordle agora passam a chamar corretamente a arma de lança em vez de martelo.

Corrigido um problema que causava a Obliteração da Videira Vigorosa não intencionalmente após o Viego de nível 2 abater um Campeão inimigo no início da rodada.

Corrigido um problema que fazia com que remover o Desafiador de uma unidade sem confirmação não quebrasse o estado de desafio.

Corrigido um problema que fazia Cronoquebras criadas pelo Ekko de nível 2 ficarem sem os ícones das palavras-chave.

Corrigido um problema que impedia a criação de um Revide pela Retirada ao retornar as Garras do Dragão depois de ter jogado dois feitiços.

Corrigido um problema visual que deixava a arte exibida da Miss Fortune fora de centro ao atacar em uma retaguarda lotada.

Corrigidos alguns problemas que fazia os efeitos visuais às vezes não aparecerem para certos feitiços ou fazia um efeito genérico aparecer em vez de um personalizado.

Corrigido um problema de interface que deixava as cartas travadas quando a pessoa as segurava até o cronômetro do turno acabar.

Corrigido um problema de interface que deixava as cartas flutuando quando a pessoa passava o cursor por cima de cartas reveladas na mão do oponente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.