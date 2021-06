Notas da atualização 2.11.0 de Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo e a maioria das mudanças de balanceamento na história do jogo

Com mais de 40 novas cartas e 40 alterações de balanceamento, será difícil prever qual meta se esconde no futuro.

A atualização 2.11.0 de Legends of Runeterra, lançada amanhã, 30 de junho, está adicionando a expansão Ascensão do Submundo, com mais de 40 novas cartas e três campeões: Ekko, Pyke e Rek’Sai. Embora o próximo conjunto seja um momento altamente antecipado para muitos fãs, um grande número de mudanças de balanceamento também deve animar a comunidade.

Dentro das notas da atualização, a equipe de design da Riot detalhou suas filosofias anteriores para seu menor número de mudanças de cartas, além de explicar qual era seu objetivo para essa onda massiva de mudanças de balanceamento. A Riot espera poder reforçar os decks mais fracos e anular as opções de nível superior sem simplesmente substituir uma estratégia dominante por outra.

A Atualização 2.11.0 do Legends of Runeterra traz a nova expansão Ascensão do Submundo e muitas atualizações de cartas!



Ela também traz:

🧪Atualizações nos Laboratórios

🔃Mudanças do Prólogo

✨Novos versos de carta e tabuleiro



A Riot também revelou a programação das atualizações do LoR e o que cada atualização trará em relação aos eventos e novas cartas. A atualização 2.12 adicionará o Evento de Verão enquanto a atualização 2.14 fará a estreia do próximo conjunto.

Embora as mudanças de expansão e balanceamento ocupem o foco principal da atualização 2.11, também há destaques para os entusiastas do Laboratório das Lendas. O modo de jogo de um jogador adicionará mais cinco campeões jogáveis ​​ao ringue. Os novos decks adicionados ao modo são os três recém-chegados Ekko, Pyke e Rek’Sai, além de Shyvana e Swain.

Aqui estão as notas para a 2.11.0 de Legends of Runeterra.

Atualizações de Cartas

Mudanças de Campeão

Fortalecimentos

Miss Fortune (Nível 2) Alteração: Nenhuma palavra-chave → Sobrepujar

Jarvan IV (Nível 1) Requisito para subir de nível: Aliados sobreviveram a 4+ Golpes de bloqueadores inimigos. → Aliados sobreviveram a 3+ Golpes de bloqueadores inimigos.

Tryndamere (Nível 2) Mudança: Sobrepujar, Assustador → Sobrepujar, Assustador, Robusto

Karma (Nível 1 e 2) Custo: 6 → 5

Heimerdinger (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 1 | 3 → 2 | 4 Atributos Base (nível 2): ​​2 | 4 → 3 | 5

Hecarim (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 5 | 5 → 5 | 6 Atributos Base (nível 2): ​​6 | 6 → 6 | 7

Sivir (nível 1) Requisito para subir de nível: Você causou 35+ de dano. → Você causou 30+ de dano.

Taliyah (Nível 2) Mudança: Atacar: Cause 2 de dano ao meu bloqueador. Se ele tiver sido abatido ou removido, cause 2 de dano ao Nexus inimigo. Se você tiver um Monumento, faça isso mais 2 vezes. → Atacar: Cause 2 de dano ao meu bloqueador três vezes. Se ele tiver sido abatido ou removido, cause 2 de dano ao Nexus inimigo.

Taric (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 3 | 4 → 3 | 5 Atributos Base (nível 2): ​​4 | 5 → 4 | 6

Aphelios (Nível 1 e 2) Atributos Base (nível 1): 3 | 2 → 3 | 3 Atributos Base (nível 2): ​​4 | 3 → 4 | 4



Nerfs

Azir (Nível 1) Requisito para subir de nível: Você invocou 10 unidades. → Você invocou 13 unidades.

Nasus (Nível 1) Alteração: Assustador → Nenhuma palavra-chave* *Nasus Nível 2 e 3 continuam com Assustador)

Irelia (Nível 1) Requisito para subir de nível: 12+ aliados atacaram. → 14+ aliados atacaram.



Ajustes

Riven (Nível 1 e 2) Mudança: Ao receber o Símbolo de Ataque, Reforje. → Ao me invocar, se tiver o Símbolo de Ataque, Reforje.



Mudanças de Seguidor

Fortalecimentos

Mercador Clandestino Atributos Base: 2 | 1 → 2 | 2

Cassinobô Mudança: Início de Rodada: Eu ganho +0|+1 para cada carta que você tiver comprado na última rodada, depois meu Poder e minha Vida são embaralhados. → Ao me invocar e Início de Rodada: Eu ganho +0|+1 por cada carta que você tiver comprado na última rodada, depois meu Poder e minha Vida são embaralhados.

Instigador dos Caçadores de Magos Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 4

Espadeiro dos Laurent Atributos Base: 2 | 3 → 3 | 3

Ren Lâmina Sombria Atributos Base: 3 | 3 → 4 | 3

Vigia da Clareira Verdejante Atributos Base: 2 | 1 → 2 | 2

Jovem Bruxa Atributos Base: 1 | 1 → 1 | 2

Estrategista Indomável Atributos Base: 4 | 5 → 5 | 5

Devasta-Cidades Atributos Base: 0 | 5 → 1 | 5

Jae Madarda Atributos Base: 4 | 4 → 5 | 5

Capanga de Midenstokke Atributos Base: 5 | 3 → 5 | 4

Rhasa, o Ruptor Atributos Base: 7 | 5 → 8 | 6

Cavaleiro do Crepúsculo Atributos Base: 2 | 5 → 3 | 5

A Mão do Relógio Atributos Base: 4 | 7 → 7 | 7

Raz Sanguescama Atributos Base: 6 | 6 → 7 | 7

Peregrinos da Montanha Atributos Base: 2 | 5 → 4 | 5

Golem Solar Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 4



Enfraquecimentos

Observador Mudança: Eu custo 0 se você já tiver invocado 4+ aliados de custo 8+ nesta partida. Atacar: Oblitere o deck inimigo. → Eu custo 0 se você já tiver invocado 5+ aliados de custo 8+ nesta partida. Atacar: Oblitere todas as cartas de não Campeão no deck inimigo, menos 3.

Gotinha Dançante Mudança: Elusivo, Sintonia → Elusivo

Aberração Liberta Atributos Base: 4 | 3 → 4 | 2

A Serpente Atributos Base: 2 | 1 → 1 | 1

As Presas Atributos Base: 3 | 2 → 2 | 2



Ajustes

Vigilante das Dunas Atributos Base: 2 | 1 → 1 | 2



Mudanças de Feitiço

Fortalecimentos

Chuva de Disparos / Chuva de Disparos de Miss Fortune Custo: 3 → 2

Dois por Um Custo: 6 → 5

Confronto / Confronto de Shyvana Custo: 3 → 2

Vontade de Ionia Custo: 5 → 4

Disciplinas Gêmeas Custo: 3 → 2



Enfraquecimentos

Remexida Custo: 1 → 2

Improbulador Trivolt Custo: 4 → 5

Sombras Perseguidoras Custo: 2 → 3

Formando Estrelas Quantidade curada: 5 → 4



Mudanças de Monumentos

Fortalecimento

Abismo Uivante Custo: 7 → 6



Atualizações de Percurso de Região

⦁ Shurima, Piltover e Zaun, e os percursos de região de Águas de Sentina foram estendidas em quatro níveis cada para coincidir com o lançamento de seus novos campeões.

Atualizações nos Laboratórios

Lab of Legends foi atualizado com novos campeões selecionáveis:

Ekko, Pyke, Rek’sai, Swain e Shyvana foram adicionados como Campeões selecionáveis no Laboratório das Lendas.

Atualização do Prólogo

“Essa atualização traz uma grande mudança no prólogo – aquela parte da jornada dos novos jogadores que acontece depois das primeiras 4 partidas do tutorial e que serve como guia para habilitar as estradas das recompensas de região.

Nesse último ano desde o lançamento, muita coisa foi adicionada ao Legends of Runeterra e, mesmo antes disso, o início do jogo podia ser difícil para quem não tinha experiência com jogos de cartas. Para ajudar os novos jogadores a aprenderem a se divertir com o LoR, nós atualizamos o prólogo com três novos princípios básicos:

Habilitar os modos passo a passo – o LoR tem vários modos, e muitos deles exigem um entendimento mais avançado do jogo (eu desaconselho o Saque Ultra Rápido como sua segunda partida, por exemplo). O novo prólogo apresenta os modos de uma forma mais estruturada. Assim, os jogadores poderão treinar contra a IA, usar Desafios para aprender e depois habilitar o PvP antes de chegar aos outros modos competitivos e avançados. A jornada para habilitar tudo ainda é curta, mas não é preciso fazer tudo de uma vez.

Os jogadores atuais que já concluíram pelo menos 2 passos do prólogo anterior terão todos os modos habilitados e, portanto, não verão nenhuma diferença!

– o LoR tem vários modos, e muitos deles exigem um entendimento mais avançado do jogo (eu desaconselho o Saque Ultra Rápido como sua segunda partida, por exemplo). O novo prólogo apresenta os modos de uma forma mais estruturada. Assim, os jogadores poderão treinar contra a IA, usar Desafios para aprender e depois habilitar o PvP antes de chegar aos outros modos competitivos e avançados. A jornada para habilitar tudo ainda é curta, mas não é preciso fazer tudo de uma vez. Os jogadores atuais que já concluíram pelo menos 2 passos do prólogo anterior terão todos os modos habilitados e, portanto, não verão nenhuma diferença! Melhorar o ritmo do progresso – a atualização usa missões introdutórias que dão EXP na vitória ou na derrota para que todos possam progredir e manter um ritmo legal rumo à próxima recompensa.

– a atualização usa missões introdutórias que dão EXP na vitória ou na derrota para que todos possam progredir e manter um ritmo legal rumo à próxima recompensa. Mais recompensas de decks – LoR tem muito mais cartas agora do que no lançamento, e queremos que os novos jogadores possam experimentar vários estilos de jogo desde o início para descobrir do que gostam. Adicionamos 4 decks completos como recompensa pelo prólogo e menos cápsulas de cartas aleatórias, para que os jogadores terminem o prólogo com um total de 7 decks iniciais diferentes. E para os novos jogadores que queiram explorar mais opções, temos também o deck Sepultura Marinha com desconto na Loja.

Os jogadores atuais também vão receber todos os novos decks na caixa de entrada de Espólios, se ainda não tiverem as cartas. Se você já tiver 3 cópias de cada carta, receberá a lista de decks na sua coleção (se ainda tiver espaço para eles no limite de 50 decks).”

Personalização

Os itens de personalização listados a seguir já estão disponíveis na Loja.

Skins de Campeão

Ekko Tempestade de Areia

Pyke Espectro das Areias

Tabuleiros

Estaleiro Naufragado

Para lendas que têm sede de vingança.

Esse tabuleiro tem música e efeitos visuais especiais.

Versos de Carta

O Estripador das Águas Sangrentas

A Escavadora do Vazio

Emotes

Dei azar

“Posso tentar de novo?”

É sobre isso

Pode crer.

Nada disso

Sem chance.

Pacotes

O pacote Maldição das Profundezas já está disponível na Loja por 2.403 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O pacote inclui:

Tabuleiro Estaleiro Naufragado

Verso de Carta O Estripador das Águas Sangrentas

Emote Dei Azar

Skin de Campeão Pyke Espectro das Areias

Carta de Campeão de Pyke

Ícone exclusivo O Estripador das Águas Sangrentas

Pacotes de Deck

O Pacote de deck Cronologias Conflitantes já está disponível na Loja por 3.173 Moedas, com o preço rateado para contabilizar os itens que você já tiver. O pacote inclui:

Um deck pré-montado centrado no Ekko e no Zilean, para você focar nos Campeões que tomam as rédeas do futuro, especialmente com a skin de Campeão Ekko Tempestade de Areia e os emotes do Ekko que vêm junto! Dobre a aposta em Prever e crie seus combos, examinando todas as possíveis linhas do tempo antes de fazer sua jogada.

Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo será lançado amanhã, 30 de junho, com a atualização 2.11.0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de junho.