Notas da atualização 2.00 de Legends of Runeterra

A nova atualização do Legends of Runeterra está enfraquecendo Pack Your Bags e traz seu primeiro laboratório Co-Op vs IA.

A mais nova atualização do Legends of Runeterra, atualização 2.00, será lançada amanhã.

Chegando logo após a stream “Ano Novo, Novo League”, a atualização em si é relativamente menor e traz apenas um dos novos recursos que foram introduzidos durante o anúncio.

A atualização 2.00 traz uma única mudança de carta para Pack Your Backs, uma carta potente no meta atual. Além disso, a atualização remove o bônus de oferta da Criação Cósmica no Modo limitado Expedição. Por último, a nova atualização também apresenta seu primeiro experimento Co-Op vs. IA no modo de laboratório.

Aqui estão as notas da atualização para a atualização 2.00 do LoR.

Atualizações de Carta

“Planejamos fazer ajustes de balanceamento mensalmente com base em nossa análise do meta e no feedback da comunidade.” disse a Riot. “Contudo, como nosso desenvolvimento é muito dinâmico, talvez não seja possível fazer isso todos os meses. Podemos precisar alterar os intervalos entre as mudanças, como foi o caso da mudança em Pack Your Bags na 2.0.0, algo que estava planejado para ser lançado na 2.1.0 em fevereiro.”

Pack Your Bags

Custo: 1 → 5

“Quando os jogadores conseguem transformar Go Hard, a forma Pack Your Bags costuma criar uma situação impossível de enfrentar no jogo, devido à discrepância entre o impacto causado no tabuleiro e o custo. Os jogadores devem ser bem recompensados ao transformarem Go Hard, mas ela precisa dar ao oponente mais opções viáveis de reação antes de alcançar Pack Your Bags.”

Novo laboratório: Co-op vs. IA – Frente Unida

Imagem via Riot Games

A atualização 2.0.0 traz uma nova rotação para o Multilaboratórios:

Frente Unida (novo em 2.0.0)

Saque Rápido

Mundo Selvagem

“Heimerdinger está sempre em busca de seu próximo grande experimento, e tem hora melhor para tentar algo novo do que durante uma espetacular invasão noxiana…?”

Frente Unida é uma nova maneira de jogar Legends of Runeterra como nossa primeira experiência cooperativa. Você e um aliado (através do Desafio Amistoso, ou emparelhados aleatoriamente através da fila solo) irão enfrentar um poderoso General Noxiano turbinado pela IA. Selecione um campeão para criar um deck pré-montado e combine suas forças para repelir a invasão.”

Personalização

Guardiões

Imagem via Riot Games

Ellie

Temos que falar do elefante flutuante mágico da sala.

Personalidade: Atrapalhada

Melhor Amiga: Zoe

Expedições

“Estamos muito satisfeitos com o balanceamento de vários arquétipos das Expedições no momento, e Toque Reparador é o único que precisa de alguns ajustes para conseguir executar seu plano de jogo de forma mais consistente.”

Removido o bônus dos arquétipos da Criação Cósmica. Agora, todos os arquétipos são oferecidos à taxa normal, conforme o status de arquétipo primário ou bônus.

Toque Reparador

Removidas: Rango no Rio, Frota Caçadora, Caminhos Divergentes, Bolha do Soninho

Correções de erros

Corrigido um problema que fazia com que uma mensagem de erro aparecesse por engano quando Julgamento era conjurada durante a troca de bloqueadores.

Corrigido um problema que podia ocorrer com Criptas de Helia e unidades com a palavra-chave Suspiro Final.

Corrigido um problema que, de vez em quando, fazia com que a Zoe de nível 2 não compartilhasse palavras-chave.

Corrigido um problema que, de vez em quando, fazia com que Coração da Fofuteia herdasse palavras-chave negativas.

Corrigidas várias inconsistências nos submenus e textos das cartas.

A atualização 2.00 de LoR será lançada amanhã, 13 de janeiro.