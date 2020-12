Notas da atualização 1.16 de Legends of Runeterra

Um total de 40 cartas de Legends of Runeterra contidas na atualização 1.16 da Criação Cósmica irão completar o conjunto Chamado da Montanha.

Programado para lançamento em 16 de dezembro por volta das 14h, a expansão Criação Cósmica está definida para equilibrar todas as regiões de LoR com uma quantidade quase igual de cartas e campeões. A nova expansão contém um total de três novos campeões, Riven, Viktor e Zoe, junto com 37 outras cartas que são Seguidores, Feitiços e Monumentos. Uma nova palavra-chave, Aperfeiçoar, também irá se à expansão Criação Cósmica.

A atualização 1.16 conterá dois desafios com foco em novas mecânicas: Aperfeiçoamento e Progresso e Reforjando a Lâmina. Há também três novas missões diárias destacando novas palavras-chave e campeões. Uma reinicialização dos ranques ocorrerá com o lançamento da Criação Cósmica.

Aqui estão as notas completas da atualização 1.16 do LoR.

Percursos de Região

Cada percurso de região foi estendida para 30 níveis dentro da atualização 1.16. Como Piltover e Zaun compartilham o mesmo percurso de região, um verso de carta de Zaun foi adicionado no nível 29 dentro do percurso de região P&Z. Ao completar todos os 30 níveis dentro de um percurso de região, os jogadores recebem um ícone para aquela região.

Novo recurso de Laboratório

Destacando os laboratórios anteriores que foram apresentados ao longo de 2020, a atualização 1.16 conterá um Multilaboratório que consiste em três laboratórios anteriores: Saque Rápido, Poder das Estrelas e Jornada ao Topo. A adição do Multilaboratório é um recurso permanente, no qual um dos laboratórios é alternado por um novo. Mas sempre há vários laboratórios para escolher.

Estilos de Carta Prismáticos

Os estilos de cartas prismáticas em LoR são melhorias para cartas de estilo básico, semelhantes às versões de foil em Magic: The Gathering. Atualizar uma carta para Prismática é um recurso permanente por enquanto. A equipe do LoR tem planos de criar um recurso de alternância liga/desliga no futuro também.

Existem três maneiras de melhorar uma carta para Prismática: Baús, Essência e Moedas. Os baús prismáticos conterão cartas prismáticas e os baús serão oferecidos por meio de recompensas das ranqueadas no final de uma temporada. Aqueles que alcançam níveis mais altos terão acesso à baús prismáticos melhores. Essência é um novo recurso dentro do LoR, especificamente para melhorar cartas para Prismática. E para jogadores que desejam melhorias imediatas, as moedas também funcionam.

Personalizações da Criação Cósmica

Com foco em Zaun e novos campeões sendo adicionados ao LoR, a atualização 1.16 contém uma série de personalizações para todos os tipos de jogadores.

Tabuleiro Subferia

Imagem via Riot Games

Destacando a natureza experimental dos residentes de Zaun, o tabuleiro de jogo Subferia tem uma aparência nítida e limpa.

Guardião

Imagem via Riot Games

Gatos maus estão dominando o mundo sem um ajudante. A atualização 1.16 apresentará Miaudroide Von Yipp, um supervilão de LoR que continua a evoluir sem limites.

Verso de Carta

Imagem via Riot Games

Riven foi finalmente adicionada ao LoR e agora tem seu próprio verso de carta também.

Emotes

Imagem via Riot Games

Um total de quatro emotes estão se juntando à coleção de emotes do LoR, que já está crescendo em grande escala.

Pacotes

Uma nova expansão significa novos pacotes na loja do LoR. Dois pacotes estão disponíveis para compra com o lançamento da atualização 1.16: O pacote Zaun e o pacote Combatentes Natos.

O pacote Zaun

Imagem via Riot Games

Com o preço de 1.422 moedas, o pacote Zaun contém o tabuleiro de jogo Subferia, um guardião Miaudroide Von Yipp e um ícone de Criações Calculadas.

O pacote Combatentes Natos

Imagem via Riot Games

Com o preço de 2.034 moedas, o pacote de deck contém Riven e Taric como campeões. As cartas do deck pré-construído se concentram em fortalecimentos de combate e combos que acionam esses campeões poderosos.

Expedições

Um total de quatro novos arquétipos estão sendo adicionados ao conjunto de Expedições da atualização 1.16.

Aperfeiçoamentos Incríveis: Viktor e Zoe

Lâminas e Fortalecimentos: Riven e Taric

Confronto Aperfeiçoado: Riven e Viktor

Cripta das Coroas: Garen e Thresh

Os arquétipos da Criação Cósmica aparecerão com mais frequência do que outros arquétipos por um breve período de tempo. Gataclisma e Guarda Carmesim, dois arquétipos bônus, foram “aposentados”. A remoção desses arquétipos deixa cada região com dois arquétipos de bônus no formato Criação Cósmica, de acordo com a equipe do LoR.

A atualização 1.16 será lançada por volta das 14h em 16 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de dezembro.