Notas da Atualização 1.15 de Legends of Runeterra

A atualização 1.15 de Legends of Runeterra será lançada um dia mais cedo, apresentando personalizações de férias de inverno, um novo laboratório e uma atualização para cronômetros de rodada.

Os presentes de Natal estão chegando no LoR quando a atualização 1.15 for ao ar em 24 de novembro às 15h. A atualização não conterá nenhuma alteração de balanceamento de jogo para o Construído, mas inclui vários novos cosméticos e atualizações de interface para cronômetros de rodadas e perfis de jogador.

Aqui estão as notas completas da atualização 1.15 para LoR.

Cronômetro

Em um esforço para “suavizar o ritmo de cada jogo”, de acordo com a equipe do LoR, atualizações estão sendo aplicadas ao sistema de cronômetro de rodadas.

Acúmulo de tempo

Decréscimo de tempo

Os jogadores podem “acumular tempo” para rodadas posteriores, terminando um turno mais cedo. Realizar “ações idênticas” em um turno também proporcionará menos tempo após cada ação.

Atualização da interface do perfil

A atualização 1.15 contém perfis de jogador, acessíveis através do ícone do jogador. Os jogadores agora podem acompanhar o progresso do Percurso de Região e os cartas coletadas. Recursos adicionais são esperados em atualizações futuras.

Novo Laboratório: Heróis Recorrentes

Imagem via Riot Games

O formato Singular retorna aos laboratórios na atualização 1.15 com o laboratório Heróis Recorrentes. Os jogadores podem escolher jogar com uma série de decks pré-construídos com Jinx, Shyvana, Gangplank ou Trundle. Uma opção para criar um deck Singular exclusivo com qualquer campeão também estará disponível para jogadores que gostam de escolher suas cartas.

Ao contrário do formato Singular tradicional, os campeões sempre começam na mão de um jogador. Se um campeão é morto, ele é aprisionado em um Monumento que surge em seu lugar. Para libertar o seu campeão, elimine o Carcereiro do oponente que também foi gerado pela prisão do seu campeão.

Personalizações

O fim do ano está chegando, junto com o torneio sazonal LoR Monumentos de Poder.

Recompensas de torneios sazonais do LoR

Imagem via Riot Games

Os jogadores que competirem no torneio sazonal ganharão um ícone de Participante do Torneio. E ganhar três vitórias recompensará os jogadores com um Verso de Carta de Participante do Torneio.

Imagem via Riot Games

Tabuleiro Clareira Nevada

Imagem via Riot Games

Os jogadores podem entrar no espírito do Natal com o novo tabuleiro de jogo Clareira Nevada. O tabuleiro apresenta presentes e luzes.

Guardião Dia Nevado 2020

Imagem via Riot Games

Um novo guardião chamado Umpa também está disponível na atualização 1.15. Umpa gosta de comer flocos de neve e tem uma personalidade gélida.

Verso de carta Dia Nevado 2020

Imagem via Riot Games

Os jogadores podem mostrar seu espírito de Natal com o verso de carta Dia Nevado, com uma elfa vitoriosa e Poros comemorativos.

Pacote Dia Nevado 2020

Imagem via Riot Games

Um pacote Dia Nevado está disponível para compra na atualização 1.15, com preço de 2.394 moedas. O pacote inclui o tabuleiro Clareira Nevada, um guardião Umpa, uma variante da guardiã Umpa do Dia Nevado e o verso de carta Dia Nevado.

Expedições

Várias pequenas alterações de balanceamento estão ocorrendo nas Expedições, incluindo melhorias no Auxílio Coletivo e Lançadores de Feitiços. Ajustes também foram aplicados a Descida do Dragão e Toque Reparador.

Auxílio Coletivo

Adicionada: Lunari Espreitadora

Removidas: Arauto da Primavera, Nananinanão!, Esmagador Assustado, Esquilo Bombado

Descida do Dragão

Adicionadas: Golpe Radiante, Vigor Solar, Desejo

Removidas: Toque Conselheiro, Quietude (listadas nas notas da 1.14, mas ficaram de fora da atualização sem querer), Duelista dos Laurent, Clarão Solar

Toque Reparador

Agora, Nascente Estelar sempre vai aparecer nos pacotes de Toque Reparador durante as Seleções de Campeão iniciais de uma montagem.

Lançadores de Feitiços

Adicionada: Tempestade de Aço

Removidas: Chifres do Dragão, Moldador de Rios, Disciplinas Gêmeas

Correções de erros e outros

Agora a opção “Desativar movimento” também desativa alguns recursos do tabuleiro que podem afetar negativamente pessoas com sensibilidade à luz.

Corrigido um problema que fazia com que Jinx pudesse criar várias cópias de Super Mega Míssil da Morte na mesma rodada.

Corrigimos um problema que fazia com que os Emotes ficassem presos no painel do arsenal.

O vietnamita foi adicionado como um idioma de suporte adicional na atualização 1.15.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de novembro.