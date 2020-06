Notas completas da Atualização 1.3 de Legends of Runeterra

A Riot Games revelou várias mudanças importantes em Legends of Runeterra hoje, de uma redefinição das ranqueadas a um novo dia de cofre e mais ajustes para a clareza de cartas.

As notas da atualização do LoR 1.3 para a atualização de quarta-feira foram lançadas hoje, apresentando várias grandes mudanças que ocorrerão em junho. A nova atualização não entrará em vigor até às 14h do dia 10 de junho.

Reset LoR classificado

As ranqueadas da Temporada dos Saques terminarão aproximadamente às 13h00 BRT(horário de brasília) do dia 23 de junho. As ranqueadas ficarão desativadas por cerca de 24 horas. Depois, os ícones de recompensa da Temporada dos Saques serão distribuídos, reiniciarão parcialmente os ranques e iniciarão a Temporada da Fortuna no dia 24 de junho por volta das 14h.

As contas Mestre cairão em 800 PdL (8 divisões).

As contas Diamante e Platina cairão em 750 PdL (7 divisões + 50 PdL).

As contas Ouro e Prata cairão em 675 PdL (6 divisões + 75 PdL).

As contas Bronze e Ferro serão redefinidas como Ferro IV.

Uma modificação no funcionamento de PdL no Mestre ocorrerá na Atualização 1.4 do LoR. Nenhum detalhe específico foi divulgado pela Riot sobre essas mudanças no momento.

Nova data para as Notas de Atualização

A partir da Atualização 1.4, mudarão o dia em que publicam as Notas de Atualização. Em vez de publicarem o artigo na segunda-feira às 14h, passarão a publicar na terça-feira às 14h. As notas da 1.4 serão lançadas no dia 23 de junho às 14h.

Alteração do dia do cofre

Os dias do cofre também estão mudando de terça para quinta-feira, começando com a atualização 1.5 em 8 de julho. Durante a semana da transição, haverá nove dias antes da transição das recompensas do cofre.

Ajustes de clareza nas cartas

Novos ajustes em relação à clareza das cartas estão ocorrendo na atualização 1.3. Vários textos de regras foram atualizados, junto com uma definição do que “aleatório” significa. Antes das mudanças de hoje, aleatório significava “apenas da região do seu baralho, de acordo com a equipe do LoR. Agora, significa “qualquer região”.

Alterações nos Arquétipos de Expedições

As expedições no LoR foram aprimoradas novamente, revelando várias novas mudanças em vários arquétipos. Enfraquecimentos e fortalecimentos foram feitos para melhorar a consistência e o equilíbrio geral, de acordo com a equipe do LoR.

Fishbones

Adicionadas: Fera da Casca, Criaturas Coralinas, Poro Audacioso, Plumageiro Rastreador, Aristocrata Azarado, Sabotadora da Legião, Poro Solitário, Tutor dos Caçadores de Magos, Batedor Navori, Falcão dos Presságios, Cria Preciosa, Aluno em Treinamento

Removidas: Produtos Surrupiados, Montagem de Sucata

Agora a Chance Adicional na Seleção Curinga é alta (era média).

Tripulação Gélida

Adicionadas: Lançar Isca, Carniceiro Farpado, Capataz Farpada, Estátua de Macaco, Negociarrr, Yordle Vigarista

Removidas: Narval Dourado, Suboficial, Xerife Lariette Rose, Tiro de Aviso

Ronda Agressiva

Adicionadas: Carniceiro Farpado, Chuva de Disparos, Trapaceiro Brincalhão

Removidas: Narval Dourado

Sucateiro

Adicionadas: Ladrão Quimiopunk, Bando de Raxinins, Indivíduo Suspeito, Raio Termogênico

Removidas: Agente de Apostas da Arena, Mordidinha Flamejante, Investigadora Perspicaz, Gambiarra, Professor Von Yipp, Draga do Sumidouro, Quebra-Cofres

Lançadores de Feitiços

Adicionadas: Truque de Mão, Cassinobô, Vontade de Ionia

Removidas: Trapaceiro Brincalhão, Refúgio Espiritual, Yordle Vigarista

Agora a Chance Adicional na Seleção Curinga é alta (era zero).

Terrores das profundezas

Adicionadas: Bolhurso, Escolha uma Carta, Cassinobô, Lamento Fulminante

Removidas: Espíritos Agitados

Porta da Morte

Adicionadas: Atrocidade, Comerciante de Cogumelos

Removidas: Prodígio Atormentado, Inovação Não Licenciada

Disciplina

Adicionadas: Vontade de Ionia; Yone, o Perseguidor de Ventos

Quem Compra Primeiro

Adicionadas: Mercador Clandestino, Artilharia Cascuda

Momentos Grandiosos

Adicionadas: Benfeitor Ilustre, Equipando!

Removidas: Robô de Montagem, Guardião da Praça

Megabarril

Adicionadas: Mergulhador Evasivo

Removidas: Frota Caçadora

Retaliação

Adicionadas: Prodígio Atormentado

Removidas: Atirar Mudas

Retorno Total

Adicionadas: Negação, Te peguei!, Guardião da Praça

Removidas: Desbravadora Kinkou, Anime-se!, Retorno

Ajustes e correções de erros

Mais de uma dúzia de correções estão acontecendo na atualização 1.3, incluindo Yasuo sendo roubado e Fúria do Dragão alvejando inimigos com Robusto várias vezes.

Corrigido um problema que, muito raramente, permitia que Yasuo fosse roubado da mão do oponente com efeitos de roubo da mão.

Corrigido um problema que fazia com que a animação de Super Mega Míssil da Morte! não fosse executada às vezes.

Corrigido um problema que, às vezes, fazia com que a Fúria do Dragão alvejasse várias vezes inimigos com Robusto.

Corrigido um problema que, às vezes, fazia com que efeitos visuais azuis permanecessem na tela após a compra de cartas com Cogumelos.

Corrigido um problema que fazia com que a Fofuteia de Poros não executasse a animação correta ao morrer.

Corrigido erros de tradução de cartas em alguns idiomas.

Corrigido um problema que fazia a Muda de Maokai sair da tela às vezes.

Corrigido um problema que fazia com que Tarkaz, o Desgarrado, sempre aparecesse ao lado de Heimerdinger e Purrrfeição Acelerada nos pacotes de Campeões de Gataclisma.

Corrigido um problema que fazia com que, às vezes, depois de adicionar cartas ao deck muito rápido, o número indicado não correspondesse à quantidade correta de cartas.

Agora a missão “Subindo!” contabiliza corretamente quando vários Campeões sobem de nível na mesma partida.

Agora a missão “Mergulho de Cabeça” requer corretamente os jogadores cheguem às Profundezas (não é acionada simplesmente pela compra de várias cartas em uma partida).

Corrigido uma inconsistência de fonte com alguns números em japonês.

Nos dispositivos móveis, você não fica mais com uma lacuna na sua coleção ao excluir os decks iniciais.

A atualização 1.3 do LoR entrará em vigor em 10 de junho por volta das 14h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de junho.