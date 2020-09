Mudanças na Expedição da atualização 1.10 de Legends of Runeterra

O formato limitado do Legends of Runeterra, Modo Expedição, está recebendo outro conjunto de mudanças com o lançamento da atualização 1.10.

Após o lançamento de Chamado da Montanha, a Riot aumentou a taxa de oferta dos novos arquétipos para que os jogadores pudessem colocar as mãos nas novas cartas de Targon no formato limitado. Além dos fortalecimentos de consistência usuais e enfraquecimentos para arquétipos mais fortes e de baixo desempenho, respectivamente, a Riot também planeja reduzir este bônus de oferta para arquétipos mais novos nesta atualização. Apesar disso, o bônus da oferta foi reduzido apenas pela metade, não totalmente removido. Ele terá ido embora quando a próxima atualização for lançada, daqui a duas semanas.

Além de adicionar e remover cartas de arquétipos variados, os bônus de oferta, tanto Curinga quanto de Sinergia, foram ajustados para vários arquétipos. Isso muda a frequência com que você pode ver esses arquétipos posteriormente nas escolhas, se não estiver pegando-os no início. A Riot também disse que arquétipos ​​de Evocar têm sido bem consistentes, mas a equipe disse que pode tomar mais medidas se necessário se as cartas Evocar ainda parecerem muito fortes após a redução do bônus oferecido de Targon.

Aqui estão todas as mudanças que ocorrerão no modo Expedição na atualização 1.10:

Agora, os arquétipos de Chamado da Montanha serão oferecidos durante as escolhas de Campeão iniciais com a metade da frequência de antes, ou 50% a mais que o normal, durante a Atualização 1.10. O bônus oferecido será removido completamente na Atualização 1.11.

Pós-Vida

Adicionadas: Açougueiro Voraz e Banquete Cruel

Removidas: Marca das Ilhas e Chamado da Névoa

Programa de Clonagem

A Chance Adicional na Seleção Curinga subiu de Nenhuma para Média

Auxílio Coletivo

Classificação Coesa aumentada de Baixa para Média

A Chance Adicional na Seleção Curinga subiu de Média para Alta

Adicionada: Peregrinos da Montanha

Removidas: Protetor Vigoroso, Estrelacórnio Inexperiente e Vidente Taciturna

Porta da Morte

Adicionadas: Lança Negra, Florimorta Errante, Draga do Sumidouro e Improbulador Trivolt

Removidas: Barragem Incendiária e Banquete Cruel

Fishbones

Adicionadas: Soldado Solari e Artista Sonhadora

Crepúsculo Luminoso

A Chance Adicional na Seleção Curinga subiu de Nenhuma para Média

Adicionada: Atrocidade

Removidas: Lança Negra, Peregrinos da Montanha e Proteção das Trevas

Furto Enluarado

Classificação Coesa aumentada de Baixa para Média

Adicionadas: Lançar Isca e Degoladora à Espreita

Removidas: Fugitivo, Artilharia Cascuda e Pastora de Estrelas

Criaturas Extraordinárias

Classificação Coesa aumentada de Baixa para Média

Adicionadas: Guerreira Incandescente, Esmagador Assustado, Tenha Coragem e Filhote de Yeti

Alvorada Radiante

Adicionadas: Protetor Vigoroso e Vigor Solar

Removidas: Sonhaluna e Peregrinos da Montanha

Sombras e Poeira

Removidas: Fera da Casca, Sombras Invasoras e Memórias Evanescentes

Impecável

Adicionada: A Colmilhadora

Terrores das Profundezas

Classificação Coesa aumentada de Média para Alta

A Névoa Negra

A Chance Adicional na Seleção Curinga subiu de Média para Alta

Adicionada: Atrocidade

Removida: Cavaleiro do Crepúsculo

Você pode praticar todas essas mudanças no Modo Expedição quando a atualização 1.10 de LoR for lançada amanhã, 16 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 15 de setembro.