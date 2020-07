Mudanças da Atualização 1.6 de Legends of Runeterra

A Atualização 1.6 de Legends of Runeterra está se preparando para ser uma grande atualização, apresentando várias mudanças importantes nos campeões, junto com unidades e feitiços.

Faz um mês desde a atualização de balanceamento do LoR 1.4, onde campeões como Braum e Anivia foram fortalecidos para melhorar a região de Freljord. Mas algumas dessas grandes mudanças distorceram o meta, provando ser um pouco poderosas demais. A atualização 1.6 enfraquece regiões como Ionia e Noxus, enquanto fortalece as cartas que dominam o meta desde o lançamento oficial do LoR para criar “uma gama mais ampla de arquétipos consistentemente viáveis”, de acordo com o líder de design, Rubin Zoo.

Campeões de LoR

Heimerdinger finalmente foi enfraquecido, reformulando as torretas que produz ao usar feitiços de custo três, quatro e seis. Braum e Anivia também foram enfraquecidos, diminuindo um pouco seu poder.

Heimerdinger

Torres Elusivas agora são criadas com feitiços de custo seis, anteriormente eram de três.

Agora, feitiços que custam 3 de Mana criam MK3: TORRE APEX 3|1 com Assustador (que antes era a palavra-chave da torre de custo 4)

Agora, feitiços que custam 4 de Mana criam MK4: LANÇA-TORMENTAS 4|1 com Sobrepujar (que antes era a palavra-chave da torre de custo 6)

Agora, feitiços que custam 6 de Mana criam MK6: DEVASTADOR DE PISO 6|1 com Elusivo (que antes era a palavra-chave da torre de custo 3)



Braum

Braum recebeu 1 de poder que aumenta para 2 quando passa de nível na atualização 1.4. Mas seu poder melhorou demais o campeão de Freljord, levando a um meta cheio dessa maravilha do bigode.

“Esse poder de valor 1 acabou criando confrontos acirrados e fornecendo uma boa quantia de força em situações gerais. Sendo assim, vamos voltar o poder do Braum para 0 (e reduzi-lo no nível 2) para que tenha menos chances de tomar o controle imediato das partidas”, disse a equipe do LoR.

Braum Poder: 1 → 0



Braum (Nível 2) Poder: 2 → 1



Ovonivia

Graças a uma redução de custo na Atualização 1.4, a Anivia tornou-se jogável mais uma vez. Mas ela não era frágil o suficiente, de acordo com a equipe do LoR.

Vida: 2 → 1

Unidades de LoR

A região de Noxus foi enfraquecida na Atualização 1.6, enfraquecendo a Discípula Carmesim, o Basilisqueiro e Granadeiro da Legião. Também foi enfraquecida a Assassina das Sombras. Fortalecimentos foram aplicados também em unidades como Agente de Apostas da Arena, Moldador de Rios e Narval Dourado.

Assassina das Sombras

A Assassina das Sombras foi uma das cartas de Ionia mais jogadas no LoR devido ao fornecimento de cartas e à possibilidade de acertar com um poder de 2. Assassina das Sombras agora tem 1 de poder, reduzindo parte de seu valor total.

Poder: 2 → 1

Discípulo Carmesim

Outra inclusão automática nos decks de Burn foi a Discípula Carmesim, capaz de causar 2 de dano ao Nexus inimigo quando sobrevivia a dano. Seu enfraquecimento agora reduz esse dano em 1.

Quando eu sobreviver a dano, cause 1 de dano ao Nexus inimigo.

Granadeiro da Legião

VIDA: 1 → 2

Suspiro Final: Cause 1 de dano ao Nexus inimigo.

Agente de Apostas da Arena

CUSTO: 3 → 2

VIDA: 1 → 2

Basilisqueiro

PODER: 5 → 4

Draga do Sumidouro

CUSTO: 2 → 3

Para me pôr em jogo, descarte 1 e compre 1.

Pedinte Zaunita

Para me pôr em jogo, descarte 1 e compre 1.

Moldador de Rios

Ao contrário de outras cartas de sinergia de Ionia, o Moldador de Rios era um pouco frágil, recebendo um fortalecimento na Atualização 1.6.

VIDA: 1 → 2

Frota Caçadora

CUSTO: 5 → 4

PODER: 7 → 6

VIDA: 7 → 6

Narval Dourado

CUSTO: 3 → 2

VIDA: 4 → 3

Feitiços de LoR

Várias mudanças importantes nos feitiços estão sendo aplicadas na Atualização 1.6, incluindo um enfraquecimento em Perseguição e Vontade de Ionia.

Vontade de Ionia

Um dos feitiços mais poderosos da região de Ionia, Vontade de Ionia foi enfraquecido ao aumentar seu custo em 1. Com um custo de 5 agora, deve abrir a porta para aqueles que jogam contra os decks de Ionia fazer mais jogadas estratégicas do que antes.

CUSTO: 4 → 5

Perseguição Implacável e a Perseguição Implacável de Lucian

A intenção, desde o início, de ser um feitiço de velocidade lenta, em oposição rápida, o feitiço foi ajustado pela equipe de LoR.

VELOCIDADE: Rápido → Lento

Faísca de Genialidade

Muitas vezes usado em decks de Heimerdinger, Faísca de Genialidade foi ajustada para reduzir seu valor geral fora do texto.

CUSTO: 3 → 4

Tempestade de Aço e Tempestade de Aço de Yasuo

Devido a vários enfraquecimentos em Ionia, a Tempestade de Aço foi fortalecida em resposta.

CUSTO: 3 → 2

Todas as alterações de balanceamentoda Atualização 1.6 entrarão em vigor em 23 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 21 de julho.