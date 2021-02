Mudança na Expedição da atualização 2.1.0 de Legends of Runeterra

Como é tradição com toda atualização do Legends of Runeterra, o formato limitado do Modo Expedição do jogo está recebendo outra atualização para mantê-lo em dia com o lançamento da atualização 2.1.0 de amanhã.

Normalmente, a cada nova expansão ou lançamento de conjunto, a Riot adiciona um bônus de oferta às cartas mais recentes adicionadas ao jogo para que os jogadores tenham uma chance maior de vê-las. Mesmo que a Expansão de Campeão de Aphelios seja menor, ele se juntará ao arquétipo Crepúsculo Luminoso como uma alternativa potencial a Diana para o representante do campeão de Targon. Em combinação com suas atualizações habituais para o modo, Crepúsculo Luminoso será visto com muito mais probabilidade, com as chances reduzidas conforme as atualizações consecutivas sejam lançadas.

A Riot também afirmou que o equilíbrio entre todos os diferentes arquétipos dentro do formato limitado foi balanceado, então os ajustes para os arquétipos serão menores, junto com a adição de todas as outras novas cartas que virão com a Expansão de Campeão de Aphelios.

Aqui estão todas as mudanças que ocorrerão no modo Expedição na atualização 2.1.0:

No Geral

As cartas da expansão do Aphelios foram incluídas em vários arquétipos, e o próprio Aphelios foi incluído no Crepúsculo Luminoso como mais uma opção de Campeão de Targon, juntamente com Diana.

O Crepúsculo Luminoso terá quatro vezes mais chances de aparecer nas Seleções de Campeão iniciais. Esse número será reduzido novamente um uma futura atualização

Arquétipos

Confronto Aperfeiçoado

Adicionada: Caçadora Brutal

Iluminado

Adicionada: Vontade de Ionia

Removida: Irrupção Sombria

Fishbones

Adicionadas: Balísticobô, Investigador Veterano

Removidas: Aprendiz Dedicado, Fundição de Núcleos Hex, Macacos me Mordam, Estátua de Macaco, Montagem de Sucata

Crepúsculo Luminoso

Removida: Observador Inoportuno

Megabarril

Removidas: Macacos me Mordam, Coação

Furto Enluarado

Removida: Macacos me Mordam

Sucateiro

Adicionada: Pedinte Zaunita

Removida: Investigador Veterano

Sombras e Poeira

Adicionada: Irrupção Sombria

Removed: Removida: Trevor Dorminhão

Lançadores de Feitiços

Adicionadas: Caçadores de Peixe-Jaula, Tá Avisado

Removidas: Par de Ases, Yordle Vigarista

Empunhe Aphelios no Modo Expedição quando com a atualização 2.1.0.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.