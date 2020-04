Maokai é o novo campeão das Ilhas das Sombras em Legends of Runeterra

As revelações de cartas de Legends of Runeterra para o lançamento oficial do jogo continuam. Hoje, um novo campeão das Ilhas das Sombras chegou se enraizando ao jogo, junto com uma nova palavra-chave.

Maokai é o campeão revelado pela Riot nas prévias de hoje. Ele tem custo 4, 1 de poder e 4 de vida, e seu efeito faz com que Descarte duas cartas e invoque uma Muda na primeira vez que jogar um aliado em cada rodada. Ele sobe de nível quando o total de suas unidades mortas e de suas cartas Descartadas soma 25 na partida.

Imagem via Riot Games

Imagem via Riot Games

A forma que Maokai assume quando sobe de nível também tem custo 4, mas seus atributos ganham +1/+1 e ele passa a ter Regeneração e uma habilidade potente. Quando Maokai sobre de nível, ele Oblitera o baralho inimigo, deixando apenas quatro cartas que não sejam de campeões. Além disso, Maokai invoca uma Muda no começo de cada rodada.

Imagem via Riot Games

A nova palavra-chave Descartar destrói cartas que não sejam campeões do fundo do seu baralho. Isso permite que você encontre as cartas importantes mais facilmente e ajuda seu Maokai a subir de nível.

Maokai será o novo campeão de LoR quando o jogo for lançado oficialmente para PC e dispositivos móveis, em 30 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de abril.