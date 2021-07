Mais duas cartas de Ilhas das Sombras e Thresh Liberto provocados para o próximo evento sazonal de Legends of Runeterra

O próximo evento de Legends of Runeterra, Sentinelas da Luz, voltou às Ilhas das Sombras para mostrar mais cartas. O Twitter do LoR revelou duas novas cartas: Hidravinha Intrusa e Névoa Fulminante, e uma delas auxilia Viego diretamente.

Hidravinha Intrusa é uma unidade épica de sete de mana com 7/6 e palavra-chave Assustador. Sua habilidade invoca uma Névoa Invasora para o seu lado do tabuleiro e é ativada quando a Hidravinha Intrusa é invocada ou no início de cada rodada. As névoas invasoras são unidades 1/1 efêmeras que aumentam as estatísticas de todas as outras névoas invasoras aliadas e seu Viego em todos os lugares em + 1 / + 1.

Névoa Invasora é um feitiço Raro Lento de cinco de manas que drena dois pontos de vida de dois inimigos diferentes.

Implicações no Meta

Hidravinha Invasora é uma das duas cartas não-Viego que geram mais Névoas Invasoras, junto do Soldada Camavorano. Devido ao seu custo de sete de mana, a Hidravinha poderia servir como uma forma de dar um impulso de última hora para suas unidades Viego e Névoa Invasora na parte posterior dos jogos. Além de sua linha de estatísticas mais ofensivas, a Hidravinha tem excelentes capacidades defensivas devido à sua habilidade de invocar névoas durante os turnos de seu oponente.

Mesmo que esta unidade massiva cause estragos em potencial para seu oponente com seu grande valor, nem todo deck de Viego pode querer incluí-la em seu deck devido ao seu alto custo de mana.

Decks mais lentos de Ilhas das Sombras podem ficar de olho em Névoa Fulinante, outra ferramenta de remoção, se eles quiserem mais opções de controle. Comparado com Lamento Fulinante, a Névoa restaura mais Vida e atinge um limite maior de unidades mais pesadas. Apesar dessa força, a velocidade lenta torna mais restritiva em como pode ser usada, e se o oponente remover suas próprias cartas, você cura seu Nexus por menos.

Além dessas fraquezas mencionadas, a Névoa Fulminante não pode atingir o mesmo alvo duas vezes, o que significa que se seu oponente tiver apenas uma unidade no tabuleiro, você perderá o potencial total da carta.

Além das duas novas cartas colecionáveis ​​reveladas, a Riot revelou a skin Thresh Liberto, outro cosmético de campeão que se juntará ao evento Sentinelas da Luz.

Experimente estas cartas e muito mais quando LoR: Sentinelas da Luz for lançado em 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de julho.