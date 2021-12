LoR revela campeão Kennen chegando em Desventuras Mágicas

A Riot Games revelou hoje que Kennen é o mais novo campeão do Legends of Runeterra com estatísticas base sólidas na expansão Desventuras Mágicas que está por vir.

Programado para ser lançado em 9 de dezembro, Desventuras Mágicas conterá Kennen, um novo campeão de LoR de duas regiões. Kennen tem custo um e 2/1 com Ataque Rápido, criando uma Marca da Tormenta na mão ao ser invocado. As duas regiões do Yordle são Bandópolis e Ionia, em sinergia com os campeões Aggro da região já existentes como Zed.

"Pois é, existem shurikens desse tamanhinho sim."



Kennen descarrega todo o poder do Reino Espiritual em Desventuras Mágicas: https://t.co/J6TfhdmArf pic.twitter.com/AfSeZ5gIyn — Legends of Runeterra Brasil #RiotXArcane (@RuneterraBrasil) December 1, 2021

Kennen

Kennen – Nível 1

Custo: Um

Regiões: Bandópolis e Ionia

Tipo: Campeão

Estatísticas: 2/1

Habilidade: “Ao me invocar, crie 1 Marca da Tormenta na mão.”

Subir de nível: “Você invocou o mesmo aliado 5+ vezes nesta partida.”

Kennen – Nível 2

Ao subir de nível, as estatísticas de Kennen aumentam para 3/2. E sua capacidade de criar uma Marca da Tormenta na mão aumenta para sempre que ele é invocado, ao bloquear ou atacar. Marca da Tormenta é um feitiço de custo zero que se alveja um inimigo. Se aquele inimigo já tiver uma Marca da Tormenta, remova a marca para Atordoar e causar dois de dano a esse inimigo.

Marca da Tormenta

Como acontece com todos os campeões em LoR, Kennen tem um feitiço chamado Investida Relâmpago. É um feitiço de custo três de velocidade rápida que pode retornar um aliado para causar dois de dano a qualquer coisa, o que inclui o Nexus do seu oponente. Ao usar o feitiço, ele cria um Kennen em seu deck.

Investida Relâmpago de Kennen

Kennen provavelmente se encaixará em composições Aggro, especificamente aquelas de Ionia que usam seguidores elusivos. O novo campeão Yordle tem uma sinergia muito boa com Zed, mas também pode se associar a outros campeões do LoR por meio das sinergias de Retorno e Atordoar, como Yasuo.

Várias outras cartas de Desventuras Mágicas também foram reveladas com Kennen hoje. Monge da Brasa é um 3/3 de custo quatro com Ataque Rápido que ganha + 1 / + 0 quando você invoca outro aliado. E Rissu, A Tempestade Silenciosa é um 1/1 de custo cinco que invoca uma Nuvem Tempestuosa com 7/3 e Impacto ao ser invocado.

Todas as imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de dezembro.