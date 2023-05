Legends of Runeterra atualiza seu prólogo para jogadores mais novos na atualização 2.11.0

A atualização 2.11.0 de Legends of Runeterra chega hoje, 30 de junho, adicionando a expansão Ascensão do Submundo e a maioria das mudanças de balanceamento em uma única atualização. Mesmo que este seja um momento emocionante para os fãs de longa data de LoR, a Riot está mudando o prólogo introdutório para jogadores mais novos.

A última atualização está trazendo uma grande mudança para o prólogo que acontece durante a fase inicial, onde você jogará os quatro jogos do tutorial antes de desbloquear o sistema de recompensa de região. A Riot disse que o catalisador para essa mudança é que muita coisa aconteceu no LoR desde seu lançamento oficial no ano passado, com novos modos e uma riqueza de mecânicas entrando na disputa.

A Atualização 2.11.0 do Legends of Runeterra traz a nova expansão Ascensão do Submundo e muitas atualizações de cartas!



Ela também traz:

🧪Atualizações nos Laboratórios

🔃Mudanças do Prólogo

✨Novos versos de carta e tabuleiro



Leia mais em: https://t.co/dsYxhuqutt pic.twitter.com/4o32qmzG1Z — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) June 29, 2021

Existem três objetivos para essa mudança, incluindo fazer com que os jogadores desbloqueiem os modos passo a passo. Desde que LoR introduziu mais maneiras de jogar seu jogo, a Riot não quer que seus jogadores tropecem em uma experiência muito diferente de Saque Ultra Rápido quando seu segundo jogo for jogado.

Embora possa parecer assustador para novos jogadores tentando desbloquear novas maneiras de jogar o jogo, a Riot disse que ainda será uma “jornada rápida para desbloquear tudo”.

Outro aspecto que a atualização do prólogo procura otimizar é o ritmo do progresso. Existem novas missões de introdução que irão premiar os jogadores com EXP se eles ganharem ou perderem, o que permitirá a cada novo jogador fazer um progresso justo e manter um bom ritmo em direção ao seu próximo prêmio.

Uma vez que o LoR se orgulha de ser amigável para jogar gratuitamente, a atualização do prólogo parece reforçar essa ideia com mais recompensas de decks. O jogo tem mais cartas agora em comparação com o que tinha no lançamento, então a Riot adicionou mais quatro decks completos como recompensas no prólogo e menos cápsulas de cartas aleatórias. Isso aumenta para sete o total de decks iniciais grátis com que os jogadores terminarão o prólogo.

Além disso, um deck pré-construído “A Watery Grave” com desconto está disponível na Loja, projetado para novos jogadores que desejam explorar mais opções.

Os jogadores atuais também receberão os decks em sua caixa de entrada de Espólios se ainda não os tiverem em sua coleção. Se os jogadores já possuem três cópias de cada carta, eles ainda terão as listas de deck em sua coleção de deck, desde que haja espaço para elas dentro do limite de 50 deck.

Os novos jogadores que já começaram o jogo podem estar curiosos para saber como ficarão após esta atualização. Mas os jogadores atuais que já completaram pelo menos a etapa dois do prólogo anterior terão todos os modos desbloqueados, então eles não experimentarão esta atualização do prólogo.

Se você é novo no jogo, agora é um ótimo momento para experimentar tudo no LoR. Ascensão do Submundo será lançado com a atualização 2.11.0 hoje, 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 29 de junho.