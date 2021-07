Legends of Runeterra adicionará novo modo Laboratório das Lendas: O Terror dos Doze Mares

A Riot Games apresentou a próxima extensão de Legends of Runeterra ao seu modo de jogo Laboratório das Lendas, O Terror dos Doze Mares, em seu vídeo “O que vem por aí em 2021 | Vídeo Dev – Legends of Runeterra” hoje.

A nova versão do Laboratório das Lendas é uma abordagem em maior escala do conteúdo para um jogador inspirado em Roguelike existente para LoR. Além disso, enquanto o vídeo diz que o modo estará disponível no final do verão, Laboratório das Lendas: O Terror dos Doze Mares será lançado amanhã.

Neste modo, os jogadores escolherão entre um dos três campeões de Águas de Sentina: Miss Fortune, Tahm Kench e Twisted Fate. Os jogadores serão capazes de se mover pelo mapa de Águas de Sentina e descobrir quais pontos e caminhos escolher ajudará a melhorar sua chance de sucesso.

Cada ponto pode consistir em encontros com inimigos, tesouros, lojas, chefes e ainda mais surpresas. Se um jogador morrer durante a partida, ele pode reaparecer e restaurar a Vida para não perder todo o seu progresso, mas receberá uma pontuação de aventureiro menor.

Derrotar inimigos lhe dará experiência e ouro, e tudo será feito em um esforço para derrotar o chefe final do Laboratório das Lendas: O Terror dos Doze Mares, Gangplank. Enquanto os inimigos terão seus próprios poderes, assim como no Laboratório das Lendas original, cada inimigo terá seu próprio nível e suas recompensas dependerão de quão alto ele é.

Confira os planos de Legends of Runeterra para o resto de 2021!



🗺️Última região de LoR: Bandópolis

🧪Versão aprimorada do Laboratório das Lendas

⚔️Expansão PvE extra, prevista para o segundo semestre do ano



Saiba mais no vídeo abaixo! pic.twitter.com/FEeB3gJBXt — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) July 27, 2021

Embora O Terror dos Doze Mares seja um novo desenvolvimento empolgante para o conteúdo de um jogador de LoR, a Riot disse que este é apenas o primeiro passo e tentará adicionar mais recursos, mapas e encontros únicos em atualizações futuras.

Os jogadores que estão olhando para O Terror dos Doze Mares e temem não conseguir completar suas execuções atuais do Laboratório das Lendas não devem se preocupar porque O Terror dos Doze Mares não substituirá a iteração atual do Laboratório das Lendas.

O novo modo Laboratório das Lendas de LoR, O Terro dos Doze Mares, será jogável quando a atualização 2.13 for ao ar amanhã, 28 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 27 de julho.