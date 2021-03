LeBlanc chega em Legends of Runeterra com a próxima expansão Império dos Ascendentes

O campeão final de fora de Shurima foi revelado para a próxima expansão de Legends of Runeterra, Império dos Ascendentes. Hoje no Twitter, a Riot Games revelou LeBlanc, que estará usando a recentemente revelada mecânica Reputação.

A mecânica mais recente é ativada para você se as unidades atacarem causando cinco ou mais de dano em quatro momentos diferentes no jogo. Esse dano pode ocorrer no Nexus ou nas unidades inimigas.

Captura via Riot Games

LeBlanc é uma unidade campeã de três de manas com 5/2 e Ataque Rápido. A Farsante sobe de nível depois que você causa 15 de dano.

Depois de subir de nível, ela ganha + 1 / + 1 enquanto mantém a palavra-chave Ataque Rápido. Além disso, LeBlanc ganha a habilidade de criar uma Imagem-Espelho em sua mão cada vez que você causar 15 de dano. Se você já tiver uma Imagem-Espelho em sua mão, o custo de mana dela será reduzido em um.

Uma vez que LeBlanc tem cinco de Poder e fortes laços com a mecânica de Reputação, ela pode facilmente combinar com Shurima e Sivir, pois ambos querem causar danos pesados ​​ao oponente. Ambos exigem alto dano causado, por unidades ou efeitos, ao longo do jogo para atingir suas formas de nível dois.

Embora Sivir exija 20 de dano a mais para evoluir, pode ser mais difícil aumentar o nível de LeBlanc em algumas partidas, especialmente quando você não a saca no início do jogo. Isso ocorre porque LeBlanc precisa estar no tabuleiro para ver os 15 danos causados, enquanto Sivir pode aparecer depois de você completar a missão. Além disso, LeBlanc é incrivelmente frágil com dois pontos de vida, o que a abre para uma remoção como Avalanche ou Disparo Místico.

Imagem via Riot Games

Além da sinergia inerente com Sivir e Shurima, LeBlanc pode encontrar um lugar nos populares decks de Ashe e Noxus. Uma vez que LeBlanc tem cinco de poder, ela pode ajudar a desencadear efeitos como Avaliadora Trifariana ou Desafio e ser sacada por Bjerg Balbuciador. Além disso, Imagem-Espelho pode ser usado para duplicar unidades poderosas como Guarda Termestre Avarosiano e Avaliadora Trifariana.

Freljord pode fornecer proteção em combate e ajudar a aumentar a Vida de LeBlanc com cartas como Cântico dos Trolls. Isso é especialmente vital, pois LeBlanc precisa estar no tabuleiro e sobreviver o tempo todo para chegar ao segundo nível.

LeBlanc se juntará à lista de campeões de Noxus quando LoR: Império dos Ascendentes for lançado em 3 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.