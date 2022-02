Galio aterrissa em Legends of Runeterra com a expansão Uma Jornada Curiosa

Não subestime a falta de Poder em Legends of Runeterra com Galio de Demacia e as suas cartas de apoio na próxima expansão Uma Jornada Curiosa.

A próxima expansão de LoR, Uma Jornada Curiosa, contém a nova palavra-chave Formidável, uma mecânica que permite que unidades e campeões com muita Vida ataquem como se sua resistência fosse seu poder. E Galio, revelado hoje pela Riot Games, é um campeão de poder zero que pode Mobilizar ao subir de nível.

Galio

O nível um de Galio é um campeão com 0/8 de custo sete com Escudo de Feitiço e a nova palavra-chave Formidável. O novo campeão demaciano também concede +0/+3 a outros aliados quando invocado.

Galio sobe de nível quando seus aliados têm 25 ou mais pontos de vida no final da rodada. Ao subir de nível, ele tem Escudo de Feitiço, concede +0/+3 aos aliados ao ser invocado e tem a mecânica Mobilizar ativada na primeira vez que um aliado recebe dano a cada rodada. Seu feitiço é o Escudo de Durand de Galio. É um feitiço de velocidade súbito que concede +0/+3 a um aliado e, no início da próxima rodada, concede ao mesmo aliado +0/+2.

O feitiço de Galio, Escudo de Durand é uma grande ajuda para a campeã de Fiora, dando a ela a Vida que ela precisa para terminar os jogos. Ele também fornece a Vida necessária para que Galio e suas cartas de suporte continuem aparecendo depois de sofrerem danos.

Fiora

Apoiando Galio e aumentando a Vida, Gorlith, o Inescalável é um 0/10 de custo nove que troca a Vida de seu Nexus com a sua ao ser invocado e não pode ser bloqueado por inimigos com Vida inferior a sua própria Vida. O novo arquétipo de Demacia também é apoiado pelo feitiço Ventos de Guerra, um feitiço de velocidade lenta de custo três que cura um aliado ao máximo. Ele também faz com que o aliado e um inimigo se golpeiam.

Gorlith, o Inescalável

Decks Assustadores são uma grande desvantagem para Galio e seu arquétipo Formidável, impedindo que você bloqueie criaturas baratas que podem invadir o campo de batalha rapidamente (Aranhas). O feitiço de Noxus Golpe Expurgante também pode eliminar qualquer unidade com três ou menos de Poder em velocidade rápida.

Os jogadores podem testar o Galio e as novas mecânicas do LoR com o lançamento de Uma Jornada Curiosa em 16 de fevereiro.

Todas as imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.