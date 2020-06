Fortalecimentos e enfraquecimentos da atualização 1.4 de LoR

A Temporada da Fortuna, a próxima temporada de Legends of Runeterra, foi lançada com a atualização 1.4. Ela contem vários ajustes que provavelmente abalarão o meta.

As mudanças de balanceamento na atualização incluem um foco na melhoria de unidades e campeões épicos pouco utilizados, fortalecimentos na região de Freljord e um ajuste na mecânica de “roubar cartas”. Pilhar é uma nova mecânica no LoR, substituindo o anterior “roubar do deck”. Em vez de remover as cartas do topo do deck de um oponente, Pilhar as rouba do fundo. A intenção é reduzir a manipulação de cartas fortalecidas de um oponente ou possivelmente aumente suas chances de sacar um campeão do topo de seu deck.

O foco na região de Freljord está muito atrasado, apesar da recente popularidade de Sejuani. Anivia já foi a rainha dos decks de Controle e Braum não vê uma boa jogabilidade desde a versão beta aberta. Os ajustes nos dois campeões na atualização devem voltá-los a um status superior. De fortalecimentos de campeões a unidades épicas como Jae Mederda, aqui estão todos os enfraquecimentos e fortalecimentos que ocorrem na atualização LoR 1.4.

Campeões

Na esperança de aumentar a jogabilidade de certos campeões de LoR, foram feitos ajustes em Darius, Anivia e Braum.

Darius (nível 2)

O aumento da vida de Darius afeta apenas seu nível dois. Considerando que a maioria dos jogadores não o coloca em jogo até que ele suba de nível, esse bônus é importante. Espere ver Darius mais uma vez nas versões Midrange Noxus e até potencialmente nos decks de Burn como um ótimo finalizador.

VIDA: 5 → 6

Anivia e nível 2 Anivia

Desde o lançamento de Marés Crescentes, Anivia foi muitas vezes esquecida devido ao seu custo sete. A equipe da Riot a comparou com Nautilus e Karma e decidiu reduzir seu custo em um. Espere que os decks do Frost Control retornem ao meta.

CUSTO: 7 → 6

Braum

Braum recebeu uma revisão total, aumentando seu custo e poder, além de ajustar seu texto. Braum estava sempre brilhando quando não parava de fazer chover Poros depois de receber dano, então a equipe do LoR fez dessa a sua habilidade principal no nível 1 e 2. Seu aumento de custo leva isso em consideração, junto com o poder de 1 no nível 1 e +1/+1 quando passa de nível.

CUSTO: 3 → 4

PODER: 0 → 1

TEXTO: Quando eu sobreviver a dano pela primeira vez, invoque 1 [Poro Poderoso].

Unidades

Um total de cinco unidades Épicas do LoR estão recebendo ajustes na atualização 1.4. Cartas com Pilhar foram trocadas, e um grande enfraquecimento foi aplicado ao Mercador Clandestino, reduzindo sua vida em um.

Genevieve Cordielmo (Épico)

Genevieve Cordielmo é frequentemente esquecida nas construções de escoteiros e em outros decks de médio porte devido a outras cartas de Demacia de custo 6, como Cithria, a Ousada. A equipe do LoR aumentou suas estatísticas na esperança de que ela tenha um impacto no meta Construído Padrão. Com 5/4, o Lanceiro de Rapina vê jogo; e com 5/5 e Patrulhiero, Genevieve Cordielmo também.

PODER: 4 → 5

VIDA: 4 → 5

Capitão Farron (Épico)

O design intencional por trás do Capitão Farron era usá-lo como finalizador contra decks lentos. Seu texto original fazia com que um jogador descartasse sua mão para transformar essas cartas em Dizimar. Agora ele cria três Dizimar ao ser invocado. A mudança no Capitão Farron provavelmente lhe renderá jogabilidade nos decks de Noxus Burn como um sólido finalizador.

NOVO TEXTO: Ao me invocar, crie 3 [Dizimar] na mão.

Aquela que Vaga (épico)

Aquela que Vaga recebeu uma palavra-chave adicional, Regeneração. Uma mudança como essa pode ter um grande impacto nos decks de Freljord Control.

Palavra-chave adicionada: “Regeneração”.

Ren Lâmina Sombria (Épico)

Ren Lâmina Sombria é uma poderosa carta épica de Ionia. Sua redução de custo permitirá que ele seja jogado com mais frequência em decks efêmeros, mas sua diminuição de poder e saúde aumentará sua vulnerabilidade à remoção.

CUSTO: 8 → 4

8 4 PODER: 6 → 3

6 3 VIDA: 4 → 3

4 3 NOVO TEXTO: [Ataque Rápido] Golpear: Crie 1 [Demônio da Sombra] na mão.

Jae Medarda (Épica)

Jae Mederda tem uma habilidade incrível que muitas vezes foi esquecida devido ao seu alto custo. Uma redução de oito para seis o torna mais acessível e provavelmente criará oportunidades que podem fazer valer a pena colocar nos decks de P&Z Control.

CUSTO: 8 → 6

8 6 VIDA: 6 → 4

6 4 PODER: 6 → 4

6 4 NOVO TEXTO: Quando me alvejarem e eu sobreviver, compre 1

Basilisqueiro

VIDA: 2 → 3

Pastor de Poros

CUSTO: 4 → 2

4 2 PODER: 3 → 2

3 2 VIDA: 4 → 3

4 3 NOVO TEXTO: Ao me invocar, compre 1 Poro se tiver um aliado Poro.

Aqueles que Perduram

Seus decks sofreram um leve impacto, mas o aumento de custo provavelmente não mudará sua classificação.

CUSTO: 6 → 7

Aberração Liberta

Um enfraquecimento para a Aberração Liberta não apenas aumenta a vulnerabilidade da carta à remoção, mas também reduz sua capacidade de sobrevivência ao ser bloqueado.

VIDA: 4 → 3

Catadores de Refugo

Os decks com Profundezas não serão atingidos com o enfraquecimento dos Catadores de Refugo. Isso reduzirá a presença no início do jogo, mas não o suficiente para prejudicar a construção geral.

PODER: 2 → 1

Suboficial

Os decks de Barril são divertidos de jogar, mas a equipe do LoR também os quer viáveis ​​em jogos competitivos. Um aumento na vida do Suboficial provavelmente não fará isso acontecer. No entanto, funcionará bem nesses baralhos de memes.

VIDA: 1 → 2

Mercador Clandestino

Um enfraquecimento no Mercado Negro melhorará a saúde do meta geral do LoR. Ele é mais vulnerável à remoção com apenas um ponto de vida e provavelmente será retirado em um ou dois turnos no máximo.

VIDA: 2 → 1

2 1 Pilhar: Compre uma carta de não Campeão no fim do deck inimigo.

Yordle Vigarista

Pilhar: Compre uma carta de não Campeão no fim do deck inimigo.

Feitiços

Dos seis feitiços ajustados na atualização 1.4 do LoR, O Tormento e Espírito Inflexível terão o maior impacto. Um bônus no Super Mega Míssil da Morte também aumentará os decks de Jinx, pois custa apenas 1 de mana para lançá-lo agora.

Aurora Poreal

CUSTO: 7 → 6

Elo Mental

CUSTO: 8 → 7

O Tormento

CUSTO: 10 → 9

Espírito Inflexível

VELOCIDADE DO FEITIÇO: Súbito → Rápido

Super Mega Míssil da Morte

CUSTO: 2 → 1

Produtos Surrupiados

Pilhar: Compre uma carta de não Campeão no fim do deck inimigo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de junho.