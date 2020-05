Encontrado deck de meme em Legends of Runeterra

Um baralho de meme escondido em Legends of Runeterra foi descoberto hoje.

A Riot Games colocou um easter egg no texto da sugestão de Importação de Deck no LoR. Um usuário do Reddit encontrou-o clicando na guia Importar Deck. Uma caixa de texto aparece, descrevendo como importar um deck com um código de deck misterioso usado como exemplo. O jogador copiou o código e o enviou como um deck importado, apenas para descobrir que é o melhor deck de memes defendido por ninguém menos que Teemo.

Imagem via Mobalytics e Riot Games

O deck de easter egg no LoR está cheio de combos de memes que incluem Poros em Coração da Fofuteia, Tropa de Elnuks, Professor Von Yip e Cópias Falsificadas. Aparentemente, a construção não foi atualizada com cards da expansão Marés Crescentes. Se fosse, certamente conteria pelo menos uma cópia de Aurora Poreal e Produtos Surrupiados para completar o tema “meme”.

A equipe do LoR parece ter um amor secreto por decks de memes assim como a maioria dos jogadores e meme não falta com a expansão Marés Crescentes. De Espírito Inflexível sendo jogado em um Barril de Pólvora a Poros usando Aurora Poreal, os jogadores podem aproveitar LoR de um ponto de vista diferente.

A Riot lançou oficialmente LoR para PC e celular em todo o mundo em 30 de abril com a adição da expansão Marés Crescentes. O jogo de cartas digitais é gratuito e a maioria dos decks de meme são opções baratas, facilitando o desbloqueio e a criação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 06 de maio.