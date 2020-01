Elusive é o início do metagame de Legends of Runeterra

No topo do meta de Legends of Runeterra, durante sua primeira semana, a região de Ionia e suas cartas com Elusive assumiram o meta inicial.

Todo mundo pensava que o aggro era a melhor maneira de subir nas ranqueadas de LoR no seu lançamento na última sexta-feira. E para o Dawnspiders do Swimstim, foi. Por cerca de um dia. Mas, à medida que os jogadores iniciam o reset semanal e reabastecem seus estoques de curingas, tem alguns novos decks bem fortes de LoR que todos provavelmente criarão em seguida.

Tem alguns decks com Elusive sendo jogados nos ranques mais altos. Swimstrim destacou vários deles durante o sua stream e compartilhou algumas das listas de decks através de seu vídeo análise sobre o meta de LoR.

Um dos decks mais populares jogados nas ranqueadas no fim de semana passado combinou Ionia e Frejlord, criados por Petrify, chamados de Petrify Ninjas. Os campeões Zed e Braum estão a frente dessa composição, mas é a sinergia entre as cartas que leva esse deck ao próximo nível. Omen Hawk, Inspiring Mentor e Navori Conspirator são a mão inicial ideal, aumentando o poder de seu deck com marcadores + 1 / + 1 e trazendo um potencial 4/3 Elusive no turno dois.

Comprar cartas é essencial para o andamento da partida, antes que os oponentes acumulem muito aggro ou atropelem com Overwhelm. Shadow Assasin e Avarosan Sentry mantêm as cartas fluindo, enquanto Zed fornece aggro logo cedo e Braum usa a mecânica Challenger, em ameaças potenciais. E não subestime um Kinkou Lifeblade fortalecido, recuperando a vida depois de evitar bloqueios desnecessários enquanto estiver na defesa.

Outras variações desse baralho também incluíram cartas como Scarmaiden Reaver no lugar de Babbling Bjerg e The Empyrean no lugar de Avarosan Hearthguard. E se você não tiver curingas e fragmentos para magias, o Ghost é sempre uma boa opção.

