Dez cartas de regiões não principais reveladas para a expansão Ascensão do Submundo de Legends of Runeterra

A temporada de spoiler de Legends of Runeterra: Ascensão do Submundo continuou hoje, mostrando as regiões sem destaque no ciclo de lançamento desta expansão.

Riot revelou 10 cartas que serão adicionadas às regiões que não são Águas de Sentina, Shurima e Piltover e Zaun: Ascensão de Campanha, Poro Mitológico, Abominável Guardião das Neves, Dança Desafiadora, Epifania Constelada, Alinhamento Celeste, Atakhan, Emissário da Devastação, Lâmina Espinhosa, Raposa Astral e O Arvoredo Retorcido.

Ascensão de Campanha é um feitiço Súbito de dois de mana comum de Demacia que dá ao próximo aliado que você jogar na mesma rodada a palavra-chave Patrulheiro e a a definição Elite. Poro Mitológico é uma unidade Poro rara de de quatro de mana de Freljord com 2/5 e uma habilidade de invocação que concede a todos os Poros aliados uma palavra-chave aleatória.

Abominável Guardião das Neves é uma unidade Yeti épica de oito de mana de Freljord com 5/5 e uma habilidade que invoca a si mesma da mão e cria uma cópia dela no deck no início da rodada se você controlar dois ou mais Yetis. Se você jogá-la naturalmente, ela terá um efeito que comprará um Yeti do seu deck.

Dança Desafiadora é um feitiço lento de quatro de mana comum de Ionia que faz com que você Retorne um aliado. Depois, você executa a Dança da Lâmina 1. Epifania Constelada é um feitiço épico súbito de três de manas de Targon com Evocar. Posteriormente, se você controlar uma unidade Celestial, todo o seu deck será substituído por 20 cópias de Contemple o Infinito, um feitiço súbito de dois de mana que Evoca.

Alinhamento Celeste é um feitiço comum de velocidade Focado de um de mana de Targon que cria uma carta aleatória de não-campeão com Anoitecer se você conjurá-lo como Amanhecer ou uma carta aleatória de não-Campeão com Amanhecer se você conjurá-lo como Anoitecer.

Atakhan, Emissário da Devastação é uma unidade épica de 10 de mana de Noxus com uma 5/12 com a palavra-chave Sobrepujar e uma habilidade que é ativada quando ele ataca e aumenta seu poder pela força total de todos os aliados que você controla. Lâmina Espinhosa é um feitiço comum de velocidade Súbito de quatro de mana que temporariamente dá a uma unidade aliada + 5 / + 0 durante a rodada.

Raposa Astral é uma unidade comum de quatro de mana de Ilha das Sombras com 3/3 e uma habilidade que é ativada quando jogada que abate um aliado para causar três de dano ao Nexus inimigo. Finalmente, O Arvoredo Retorcido é um Monumento Épico de três de mana das Ilhas das Sombras que se autodestrói ao ver três aliados com Assustador declararem um ataque para invocar Maldíbula. Vale lembrar, Maldíbula é uma unidade 6/6 com Assustador.

Implicações no Meta

Ascensão de Campanha é uma carta interessante que pode dar a uma unidade de sua escolha uma das palavras-chave mais poderosas do jogo, Patrulheiro. Embora a parte da Elite do feitiço seja interessante, não se sabe se a ordem permite que ele se beneficie de cartas como Ferreiro de Batalha ou Rastreadora Fervente.

Poro Mitológico é uma recompensa interessante para decks no estilo Poro que pode fornecer a um amplo tabuleiro de Poros algumas palavras-chave poderosas. Uma consideração importante ao avaliar esta carta é que Poro Mitológico garante a si mesmo uma palavra-chave aleatória.

Imagem via Riot Games

Dança Desafiadora oferece mais maneiras para os decks no estilo de Azir e Irelia reutilizarem suas poderosas cartas com habilidades de Jogar, retornando-as. Embora a maioria dos feitiços que visam aliados interrompam a carta se a unidade selecionada for destruída, a Dança Desafiadora deve sempre fornecer uma Dança da Lâmina 1 devido ao texto.

Alinhamento Celeste é uma carta de módulo peculiar que pode dar a você uma carta com Anoitecer para o mesmo turno ou uma carta com Amanhecer para usar em uma rodada futura. Apesar da natureza aleatória deste feitiço de velocidade Focado, existem aplicações interessantes para ele. Você pode gerar duas cartas se Rahvun estiver no tabuleiro, semelhante ao Dragão do Eclipse ativando ambas as habilidades.

Além disso, como o Focado é essencialmente a velocidade Súbito em suas rodadas, você pode ativar a habilidade de aumento de nível de Leona durante um ataque aberto. Embora isso soe como uma aplicação desnecessária, um oponente ainda pode reagir tecnicamente e ter o bloqueio de unidade mais forte e servir como um “bloqueador”, apesar de ser removido do combate. Apesar de tudo isso, como as cartas fornecidas são determinadas aleatoriamente, é improvável que essa carta tenha sucesso.

Epifania Constelada, embora pareça um meme na maioria das circunstâncias, pode ser usado como medida contra decks que se concentram em destruir seu deck, como Lissandra’s Watchers (que tem um vantagem contra Dragões) ou Deep’s Maokai. Embora esta aplicação seja poderosa sob essas circunstâncias, a capacidade de reabastecer seu deck depois de ser Obliterado ainda pode não ser forte o suficiente para garantir que esta carta seja jogada, uma vez que preencher seu deck com Contemple o Infinito não é suficiente.

Atakhan, Emissário da Devastação é a primeira unidade de 10 de custo de Noxus e fornece um finalizador interessante para os fãs da região agressiva. Embora Noxus não chegue a esse estágio do jogo com frequência, o conjunto de palavras-chave e habilidades pode dar aos decks Midrange uma maneira de encerrar a partida se ele não for respondido.

Semelhante ao Poro Mitológico, Atakhan conta a si mesmo para sua habilidade de aumento de poder, o que significa que o Emissário da Devastação pode atingir totais de poder ridículos, o que é perigoso quando combinado com Sobrepujar.

Enquanto Lâmina Espinhosa pode fornecer uma quantidade surpreendente de dano de explosão por quatro de mana, também dá aos jogadores a chance de ativar Reputação por alcançar facilmente os cinco de poder necessários.

Raposa Astral é outra ferramenta para decks Aggro de Assustador usarem devido ao dano de queimadura que ela pode fornecer com sua habilidade e a habilidade de ativar forçosamente quaisquer gatilhos de Último Suspiro em suas próprias unidades.

O Arvoredo Retorcido é uma referência ao antigo mapa três contra três de League of Legends e é a segunda maneira de invocar Maldíbula em LoR. Mesmo que seja outro método de três de mana para invocar Maldíbula, seu oponente pode encontrar maneiras de interagir com suas unidades Assustadoras, o que tornará a convocação muito mais difícil.

De todas as cartas reveladas hoje, O Abominável Guardião das Neves é a mais original desta lista. Embora trazer uma unidade 5/5 possa ser interessante para decks Midrange, o Yeti de oito de mana tem uma habilidade de jogar que pode fornecer combustível extra para os fãs dessa tribo.

Já que os spoielrs de hoje apresentam as regiões não destacadas, não se sabe se a temporada de spoiler irá para Águas de Sentina com Pyke ou Piltover e Zaun com Ekko.

Você pode experimentar essas cartas e muito mais quando LoR: Ascensão do Submundo for lançado em 30 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 24 de junho.